Про це йдеться у матеріалі британської газети The Guardian.
У заяві на честь платинового ювілею королеви, опублікованій 6 лютого, принц Чарльз підкреслив, що з кожним роком він все більше захоплюється тим, наскільки його матір “віддана ідеї добробуту всього народу”.
Як відомо, британська королева Єлизавета II стала першою в історії Великої Британії правителькою, яка відзначила 70-ліття на престолі. Цей день королева використала для того, щоб оголосити новину – вона хоче бачити дружину принца Чарльза Каміллу Паркер-Боулз королевою-консортом та закликала людей підтримати таке її рішення.
Принц Уельський у своєму листі, присвяченому річниці королеви, зазначив, що і він, і Камілла усвідомлюють, наскільки важливим є це бажання королеви.
“Цього історичного дня ми з дружиною приєднуємось до всіх привітань Її Величності Королеви з цим надзвичайним досягненням – служіння нації протягом 70-ти років. І ми глибоко усвідомлюємо ту честь, яка була представлена у бажанні моєї матері”, – підкреслив принц.
Герцог Единбурзький додав, що “його дорога дружина” Камілла Паркер-Боулз всі ці роки була для нього підтримкою і вони разом намагались підтримувати та служити королеві.
“Рік цього платинового ювілею дає нам можливість зібратися разом, щоб відсвяткувати служіння королеві, прикладом якої ми будемо керуватись і надалі”, – підкреслив Чарльз.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про історію Королеви Єлизавети ІІ, яка стала найтривалішою правителькою в історії Великої Британії.