Принц Уельський публічно віддав шану своїй матері та "дорогій дружині" герцогині Корнуольській після того, як королева Великої Британії Єлизавета II заявила про те, що Камілла Паркер-Боулз стане королевою-консортом після коронації Чарльза.

Про це йдеться у матеріалі британської газети The Guardian.

У заяві на честь платинового ювілею королеви, опублікованій 6 лютого, принц Чарльз підкреслив, що з кожним роком він все більше захоплюється тим, наскільки його матір “віддана ідеї добробуту всього народу”.

Як відомо, британська королева Єлизавета II стала першою в історії Великої Британії правителькою, яка відзначила 70-ліття на престолі. Цей день королева використала для того, щоб оголосити новину – вона хоче бачити дружину принца Чарльза Каміллу Паркер-Боулз королевою-консортом та закликала людей підтримати таке її рішення.

Принц Уельський у своєму листі, присвяченому річниці королеви, зазначив, що і він, і Камілла усвідомлюють, наскільки важливим є це бажання королеви.

“Цього історичного дня ми з дружиною приєднуємось до всіх привітань Її Величності Королеви з цим надзвичайним досягненням – служіння нації протягом 70-ти років. І ми глибоко усвідомлюємо ту честь, яка була представлена у бажанні моєї матері”, – підкреслив принц.

Герцог Единбурзький додав, що “його дорога дружина” Камілла Паркер-Боулз всі ці роки була для нього підтримкою і вони разом намагались підтримувати та служити королеві.

“Рік цього платинового ювілею дає нам можливість зібратися разом, щоб відсвяткувати служіння королеві, прикладом якої ми будемо керуватись і надалі”, – підкреслив Чарльз.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про історію Королеви Єлизавети ІІ, яка стала найтривалішою правителькою в історії Великої Британії.