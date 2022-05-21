Про це йдеться в повідомленні канадської газети The Hill Times у Twitter.

Зазначається, що члени британської королівської родини — принц Чарльз та герцогиня Камілла — відвідали український православний собор Успіння Пресвятої Богородиці, який знаходиться у Вестбро, у середу, 18 травня.

Відомо, що Чарльз та Камілла долучилися до богослужіння в храмі. Також вони взяли участь у традиційному частуванні, скуштувавши вареники.

Після цього члени королівської родини поспілкувалися із проводом Конгресу українців Канади, послом України в Канаді Юлією Ковалів та представниками українських молодіжних організацій.

Зазначимо, що візит королівської родини до Канади проходив з 17 по 19 травня. За цей час члени родини відвідали три регіони країни.