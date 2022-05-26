Принц Уельський разом з Її Величністю Маргаретою, берегинею румунської корони, відвідав Центр пожертв Romexpo у Бухаресті, де перебувають українці, які виїхали з країни через війну.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Принц Чарльз відвідав Бухарест, аби переконатись, як румунська влада та міжнародні місцеві організації допомогають українцям.

У межах візиту принц Чарльз поспілкувався з українцями, які втекли від жахів війни в Україні.

У Центрі принцу Уельському повідомили, що кількість українців, які їдуть до Румунії унаслідок війни, постійно збільшується.

За даними журналу People, під час візиту принц Чарльз познайомився з представниками румунського Червоного Хреста та волонтерами, які увесь час допомагали у Центрі. Окрім цього він поспілкувався і з українцями, які приходять до Центру за різноманітною допомогою.

Зазначається, що поїздка до Румунії – це не перший візит принца Чарльза з метою висвітлення важкого становища українців, які вимушені їхати за кордон через повномасштабне вторгнення РФ.

На початку березня принц Чарльз разом з дружиною Каміллою зустрілися з українцями у Лондоні, щоб висловити їм свою підтримку. Окрім цього минулого тижня він відвідав українців у Канаді.

Також у березні з українцями у Лондоні зустрілись син герцога Уельського принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон.