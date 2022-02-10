Сьогодні зранку принц Уельський отримав позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це йдеться в офіційному Twitter-акаунті принца Уельського та герцогині Корнуольської.

Повідомляється, що син королеви Великої Британії принц Чарльз захворів на коронавірус, тому вимушений відправитись на самоізоляцію.

“Його Королівська Високість надзвичайно розчарований через те, що не зможе бути присутнім на сьогоднішніх заходах у Вінчестері. Принц Уельський постарається перенести свій візит якнайшвидше”, – йдеться у повідомленні пресслужби принца Чарльза.

Додамо, що напередодні принц Чарльз разом з дружиною Каміллою Паркер-Боулз були присутніми на прийомі у Британському музеї. Там вони спілкувались з міністром фінансів Великої Британії Ріши Сунаком, очільницею міністерства внутрішніх справ Великої Британії Пріті Пател та колишнім гравцем футбольного клубу “Ліверпуль” Іаном Рашем.

На цю мить невідомо, чи зустрічався напередодні принц Чарльз зі своєю матір’ю королевою Єлизаветою II.

Варто зазначати, що це вже друге інфікування герцога Единбурзького вірусом COVID-19. Вперше він захворів у березні 2020 року. Тоді захворювання у принца Чарльза пройшло у легкій формі.

Відомо також, що принц Уельський тричі вакцинований проти коронавірусу.