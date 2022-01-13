Про це йдеться у заяві Букінгемського палацу у Twitter.
A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38
— The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022
“Зі згоди та схвалення королеви герцог Йоркський складає з себе військові титули та королівські опікунські обов’язки”, – йдеться у повідомленні.
Заява Букінгемського палацу з’явилася після того, як стало відомо, що суд Сполучених Штатів продовжить розгляд цивільного позову проти принца.
Сина британської королеви Єлизавети II, герцога Йоркського Ендрю підозрюють у сексуальному насильстві щодо Вірджинії Робертс Джуффре. Яка стверджує, що 2001 року, коли їй було 17 років, Джеффрі Эпштейн тричі змушував її займатися сексом із принцом.
Усі звинувачення принц Ендрю категорично відкидає. Зусилля його адвокатів закрити справу на ранній стадії не мали успіху, а суд Нью-Йорка розпочав розгляд цивільного позову проти нього.
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