Адвокати принца Ендрю отримали дозвіл на перегляд угоди 2009 року між Джеффрі Епштейном та потерпілою Вірджинією Джуффре.

Про це повідомили в британському інформаційному агентстві Reuters.

Як сповіщалося, сина британської королеви принца Ендрю звинувачують у сексуальному насильстві щодо Вірджинії Робертс Джуффре.

Потерпіла каже, що напади сталися в Лондоні, Нью -Йорку та на Віргінських островах США. При цьому принц Ендрю начебто знав, що вона була неповнолітньою. Їх познайомив уже покійний американський фінансист Джеффрі Епштейн, коли їй було 17 років (це сталося близько 20 років тому).

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Відомо, що 61-річний принц Ендрю є одним із найвідоміших людей, пов’язаних із Джеффрі Епштейном.

Окружний суддя США Лоретта Преска погодилася, що адвокатська група принца Ендрю може отримати копію конфіденційної угоди, укладеною між Джеффрі Епштейном та потерпілою Вірджинією Джуффре в 2009 році.

Принц Ендрю сподівається, що це припинить судовий процес проти нього.