Принц Гаррі одразу після коронації свого батька короля Карла III повернувся до Каліфорнії — CNN

Про це повідомило CNN.
Герцог Сассекський повернувся до Каліфорнії, де він проживає з дружиною та двома дітьми. Стюардеси British Airways підтвердили інформацію. Його дружина Меган Маркл залишилася в Каліфорнії з дітьми, щоб відсвяткувати четвертий день народження принца Арчі.
Поява принца Гаррі на історичному дні свого батька стала першою після виходу його мемуарів “Spare” з серією запальних звинувачень проти членів родини, де він згадав низку приватних протистоянь між ним та іншими членами королівської сім’ї, а також детальні причини, чому він розійшовся з ними.
Герцога помітили серед першої групи членів королівської родини, яка увійшла до Вестмінстерського абатства. Вони прибули разом зі своїми дядьками, принцами Едвардом і принцом Ендрю, двома двоюрідними братами, принцесою Беатріс і принцесою Євгенією. Гаррі був одягнений у костюм, нагороджений медалями та сидів з Ендрю в третьому ряду служби. Вони обидва не виконували жодних обов’язків під час церемонії.
Молодший син короля не приєднався до членів своєї родини, щоб їхати у значній процесії назад до палацу. Він сів в автомобіль сам і покинув абатство незабаром після закінчення служби.
- 6 травня у Лондоні завершилася коронація Чарльза ІІІ, тепер він офіційно став королем Великої Британії. Урочиста церемонія у Вестмінстерському абатстві тривала кілька годин, проте британці святкуватимуть історичну подію ще два дні.
- У Великій Британії під час коронації короля Чарльза поліція затримала лідера антимонархічної групи “Республіка” та ще 51 особу. Демонстранти одягнулися у жовтий одяг, щоб виділятися на фоні одягнених у червоне, біле і синє, й тримали плакати з написом “Не мій король”.
- У вересні 2022 року на 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. У 1953 році вона зійшла на трон та зрештою, стала монархинею, котра правила найдовше в історії держави. Королева заприсяглася присвятити своє життя британському народу та виконала дану обіцянку.