російсько-українська війна
15:05 «Найзаповітніша мрія»: «Укрпошта» презентувала марку до Дня захисту дітей
14:55 «Похмурий Жнець»: на коронацію Чарльза ІІІ завітав непроханий гість
14:48 Принц Гаррі одразу після коронації свого батька короля Карла III повернувся до Каліфорнії — CNN
14:43 В Україні побоюються, що контрнаступ не виправдає завищених сподівань союзників – WP
14:06 Радіти збиттю російської ракети «Кинджал» зарано, бо ЗСУ потребує більше систем ППО — речник Повітряних сил
13:24 Українська розвідка попередила, що росіяни можуть вдатись до провокацій на 9 травня
13:19 Ситуація навколо ЗАЕС стає потенційно небезпечною – МАГАТЕ
12:40 Замах на Прилєпіна: письменника-пропагандиста вивели з медикаментозної коми
12:38 Вчені встановили причину, як на Землю потрапляють метеорити з Марсу
12:01 Країни НАТО провели тренування з відстежування підводних човнів РФ – Bloomberg
11:53 Росія анонсувала проведення ходи «Безсмертний полк» у Пекіні
11:11 Російські військові завдали ракетного удару по Балаклії: 5 людей поранені
10:39 У день коронації Чарльза ІІІ поліція затримала 52 особи на протестах антимонархістів
09:55 Харківщина: російські війська атакували Вовчанськ – пошкоджено приватні житлові будинки
09:25 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували понад 600 російських армійців
09:01 Над Києвом вночі збили російський дрон-розвідник
08:41 Дніпропетровщина: вночі росіяни атакували Нікополь з важкої артилерії – є жертви
07:40 7 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:15 Мінлива хмарність та місцями опади: прогноз погоди на 7 травня
01:03 Окупанти 8 разів завдали ударів по Нікопольщині з «Градів» та артилерії: є постраждалі
00:28 Сумщина: росіяни за добу 11 разів обстріляли прикордоння області

06 травня

23:58 Росіяни вивели у Чорне море ще 4 надводні ракетоносії — ОК «Південь»
23:37 У розвідці прокоментували заяви про обмін 45 бійців «Азовсталі» на трьох пілотів РФ
22:58 У Міноборони попросили «не шукати глибокі сенси» у заявах російських «ватажків»
22:19 У Свердловській області РФ горять склади з порохом
21:44 Окупанти на Запоріжжі розпочали пришвидшену евакуацію: мер Мелітополя припустив, що готуються до провокацій
18:55 Окупаційний «голова» Криму Аксьонов заявив, що російська ППО нібито збила українську балістичну ракету
17:58 Тракторист на Харківщині підірвався на протитанковій міні — ДСНС
17:21 Залужний поспілкувався з Марком Міллі: говорили про кроки для деокупації українських територій
16:59 Захар Прилєпін: що відомо про російського пропагандиста, чию автівку підірвали
16:30 У Нью-Йорку на фасаді театру «Метрополітен-опера» вивісили українські прапори
16:10 СБУ повідомила про підозру 170 сенаторам РФ, які підтримали анексію тимчасово окупованих територій України

Принц Гаррі одразу після коронації свого батька короля Карла III повернувся до Каліфорнії — CNN

Принц Гаррі, який був присутній на коронації свого батька, короля Карла III, одразу після завершення церемонії сів на комерційний рейс та повернувся до Каліфорнії. Молодший син короля не отримав запрошення приєднатися до родини на балконі Букінгемського палацу після богослужіння у Вестмінстерському абатстві.

Неділя, 7 травня 2023, 14:48
Підтримати

Скріншот з церемонії коронації короля Чарльза III

Про це повідомило CNN.

Герцог Сассекський повернувся до Каліфорнії, де він проживає з дружиною та двома дітьми. Стюардеси British Airways підтвердили інформацію. Його дружина Меган Маркл залишилася в Каліфорнії з дітьми, щоб відсвяткувати четвертий день народження принца Арчі.

Поява принца Гаррі на історичному дні свого батька стала першою після виходу його мемуарів “Spare” з серією запальних звинувачень проти членів родини, де він згадав низку приватних протистоянь між ним та іншими членами королівської сім’ї, а також детальні причини, чому він розійшовся з ними.

Герцога помітили серед першої групи членів королівської родини, яка увійшла до Вестмінстерського абатства. Вони прибули разом зі своїми дядьками, принцами Едвардом і принцом Ендрю, двома двоюрідними братами, принцесою Беатріс і принцесою Євгенією. Гаррі був одягнений у костюм, нагороджений медалями та сидів з Ендрю в третьому ряду служби. Вони обидва не виконували жодних обов’язків під час церемонії.

Молодший син короля не приєднався до членів своєї родини, щоб їхати у значній процесії назад до палацу. Він сів в автомобіль сам і покинув абатство незабаром після закінчення служби.

Теги: Велика Британія, Каліфорнія, король Чарльз III, коронація, Меган Маркл, принц Гаррі, США, Чарльз ІІІ, Чарльз

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook