Принц Гаррі одразу після коронації свого батька короля Карла III повернувся до Каліфорнії — CNN

Принц Гаррі, який був присутній на коронації свого батька, короля Карла III, одразу після завершення церемонії сів на комерційний рейс та повернувся до Каліфорнії. Молодший син короля не отримав запрошення приєднатися до родини на балконі Букінгемського палацу після богослужіння у Вестмінстерському абатстві.

Про це повідомило CNN.

Герцог Сассекський повернувся до Каліфорнії, де він проживає з дружиною та двома дітьми. Стюардеси British Airways підтвердили інформацію. Його дружина Меган Маркл залишилася в Каліфорнії з дітьми, щоб відсвяткувати четвертий день народження принца Арчі.

Поява принца Гаррі на історичному дні свого батька стала першою після виходу його мемуарів “Spare” з серією запальних звинувачень проти членів родини, де він згадав низку приватних протистоянь між ним та іншими членами королівської сім’ї, а також детальні причини, чому він розійшовся з ними.

Герцога помітили серед першої групи членів королівської родини, яка увійшла до Вестмінстерського абатства. Вони прибули разом зі своїми дядьками, принцами Едвардом і принцом Ендрю, двома двоюрідними братами, принцесою Беатріс і принцесою Євгенією. Гаррі був одягнений у костюм, нагороджений медалями та сидів з Ендрю в третьому ряду служби. Вони обидва не виконували жодних обов’язків під час церемонії.

Молодший син короля не приєднався до членів своєї родини, щоб їхати у значній процесії назад до палацу. Він сів в автомобіль сам і покинув абатство незабаром після закінчення служби.