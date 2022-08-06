Відома українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська із позивним "Тайра" розповіла, що після визволення з російському полону їй особисто зателефонував Принц Гаррі, онук королеви Великої Британії Єлизавети II, щоби підтримати українку.

Про це вона повідомила в інтерв’ю “The Telegraph”.

Герцог Сассекський розмовляв із Паєвською через тиждень після звільнення. За її словами, він “рішуче і щиро” говорив про війну в Україні.

Вона також додала, що принц Гаррі надихнув волонтерку продовжувати боротися і сказав, що підтримує Україну та українців.

Раніше Юлія наголошувала, полон — це дуже важке випробування. Обмеження свободи кожній людини змінює свідомість і коригує відношення до суспільства і до себе.

Парамедик сказала, що більше ніколи не потрапить у полон. Пояснюючи свої слова, жінка заявила, винести все це фізично і морально надзвичайно важко. Тільки через те, що вона багато років практикувала східні бойові мистецтва, йогу і готувалася до “Ігор нескорених”, які заснував принц Гаррі, вона була у добрій фізичній формі, тому змогла зберегти свідомість і більш-менш лишитися в непоганій кондиції.