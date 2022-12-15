Про це повідомляє CNN.
Гаррі сказав, що спочатку він намагався домовитися про виконання лише частини обов’язків своєї роботи для підтримки корони. Втім, за його словами, “дуже швидко стало ясно, що це не підлягає обговоренню”.
Він зізнався, як його брат Вільям, принц Уельський підвищив на нього голос, а батько висловлював такі думки, які, на думку Гаррі, не могли бути правдою.
“Це було жахливо, коли мій брат кричав і кричав на мене, а мій батько говорив речі, які просто не могли були правдою, а моя бабуся тихо сиділа і слухала все це”, – сказав він, згадуючи розмови з принцом Вільямом.
Гаррі зауважив, що корона виконуватиме лише те, що саме вважатиме потрібним.
Він натякнув, що інші члени королівської сім’ї відчували ревнощі до Меган, враховуючи кількість уваги ЗМІ, яку вона отримувала.
Водночас Меган розповіла про суїцидальні думки, сказавши режисерам, що, на її думку, “все це припиниться, якщо мене не буде”.
“Я просто зробила все можливе, щоб вони пишалися”, – сказала Меган у п’ятому епізоді, говорячи про свої стосунки з іншими членами королівської сім’ї.
“Я зрозуміла, що мене не просто кинули вовкам, мене їм згодували”, — додала вона.
- У новому трейлері, випущеному в понеділок для документального серіалу Netflix про нього та його дружину Меган Маркл, принц Гаррі заявив, що британська королівська сім’я регулярно зливає історії один про одного, назвавши це “брудною грою”.
- Відома українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська із позивним “Тайра” розповіла, що після визволення з російського полону їй особисто зателефонував принц Гаррі, щоби підтримати українку.
- Член британської королівської сім’ї залишив свою посаду після того, як зробив “неприйнятні та гідні глибокого жалю” коментарі щодо раси та національності гості на зустрічі в Букінгемському палаці.
- Принц Гаррі намагається домогтися перегляду рішення міністерства внутрішніх справ Великої Британії, котре відмовило йому в поліцейській охороні під час перебування у країні. Принц наголошує, що самостійно оплачуватиме роботу поліції.