В останніх частинах документального фільму від Netflix про герцога та герцогиню Сассекських, які вийшли в четвер, детально розповідається про їх гіркий розрив з королівською родиною. Зокрема про те, як між братами-принцами Вільямом та Гаррі виникали напружені розмови через шлюб з Меган Маркл.

Про це повідомляє CNN.

Гаррі сказав, що спочатку він намагався домовитися про виконання лише частини обов’язків своєї роботи для підтримки корони. Втім, за його словами, “дуже швидко стало ясно, що це не підлягає обговоренню”.

Він зізнався, як його брат Вільям, принц Уельський підвищив на нього голос, а батько висловлював такі думки, які, на думку Гаррі, не могли бути правдою.

“Це було жахливо, коли мій брат кричав і кричав на мене, а мій батько говорив речі, які просто не могли були правдою, а моя бабуся тихо сиділа і слухала все це”, – сказав він, згадуючи розмови з принцом Вільямом.

Гаррі зауважив, що корона виконуватиме лише те, що саме вважатиме потрібним.

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Він натякнув, що інші члени королівської сім’ї відчували ревнощі до Меган, враховуючи кількість уваги ЗМІ, яку вона отримувала.

Водночас Меган розповіла про суїцидальні думки, сказавши режисерам, що, на її думку, “все це припиниться, якщо мене не буде”.

“Я просто зробила все можливе, щоб вони пишалися”, – сказала Меган у п’ятому епізоді, говорячи про свої стосунки з іншими членами королівської сім’ї.

“Я зрозуміла, що мене не просто кинули вовкам, мене їм згодували”, — додала вона.