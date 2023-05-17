Джерело: CNN.
Інцидент стався після того, як герцог і герцогиня Сассекські відвідали церемонію нагородження Women of Vision Awards в Нью-Йорку.
“Минулої ночі герцог і герцогиня Сассекські та матір Меган – пані Регланд були втягнені в майже катастрофічну автомобільну погоню групою дуже агресивних папараці”, – йдеться у заяві прессекретаря принца Гаррі та Маркл.
Також зазначається, що переслідування пресою на автомобілях, яке тривало понад дві години, призвело до численних зіткнень за участю інших водіїв на дорозі, пішоходів і двох поліціянтів Нью-Йорка.
У заяві мовиться про те, що герцог і герцогиня Сассекські розуміють, що бути публічною особою – означає інтерес з боку громадськості, проте це ніколи не має ставити під загрозу чиюсь безпеку.
“Поширення цих зображень, враховуючи способи, в які їх отримано, заохочує дуже настирливу практику, яка є небезпечною для всіх учасників”, – мовиться у заяві.
Джерело в правоохоронних органах повідомило, що у вівторок натовп папараці стежили за Меган і Гаррі на автомобілях, мотоциклах і скутерах. Команда поліції Нью-Йорка стежила за Гаррі та Меган в іншій машині, і їм довелося спробувати кілька маневрів ухилення, щоб втекти від папараці.
- Мемуари принца Гаррі висвітлюють масштаби сімейного розколу в домі Віндзорів, і, на думку королівських коментаторів, це може завдати тривалої шкоди як принцу, так і найвідомішій у світі королівській установі.
- Напередодні виходу своїх мемуарів принц Гаррі заявив, що “хотів би повернути свого батька та свого брата”, водночас зазначивши, що королівська родина не виявила “абсолютної готовності до примирення” з ним і Меган Маркл.
- У новому трейлері, випущеному в понеділок для документального серіалу Netflix про нього та його дружину Меган Маркл, принц Гаррі заявив, що британська королівська сім’я регулярно зливає історії один про одного, назвавши це “брудною грою”.