Вчора ввечері, 16 травня, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл потрапили у "майже катастрофічну автомобільну погоню" за участю папараці в Нью-Йорку.

Джерело: CNN.

Інцидент стався після того, як герцог і герцогиня Сассекські відвідали церемонію нагородження Women of Vision Awards в Нью-Йорку.

“Минулої ночі герцог і герцогиня Сассекські та матір Меган – пані Регланд були втягнені в майже катастрофічну автомобільну погоню групою дуже агресивних папараці”, – йдеться у заяві прессекретаря принца Гаррі та Маркл.

Також зазначається, що переслідування пресою на автомобілях, яке тривало понад дві години, призвело до численних зіткнень за участю інших водіїв на дорозі, пішоходів і двох поліціянтів Нью-Йорка.

У заяві мовиться про те, що герцог і герцогиня Сассекські розуміють, що бути публічною особою – означає інтерес з боку громадськості, проте це ніколи не має ставити під загрозу чиюсь безпеку.

“Поширення цих зображень, враховуючи способи, в які їх отримано, заохочує дуже настирливу практику, яка є небезпечною для всіх учасників”, – мовиться у заяві.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що у вівторок натовп папараці стежили за Меган і Гаррі на автомобілях, мотоциклах і скутерах. Команда поліції Нью-Йорка стежила за Гаррі та Меган в іншій машині, і їм довелося спробувати кілька маневрів ухилення, щоб втекти від папараці.