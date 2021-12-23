Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл опублікували різдвяну листівку, та вперше показали свою дочку Лілібет.

Про це йдеться на сайті суспільної організації Team Rubicon.

На листівці герцог та герцогиня Сассекські зображені з дітьми, сином Арчі та дочкою Лілібет. Зазначається, що до цього Гаррі та Меган ще не показували фотографій доньки.

Для знімка Гаррі вибрав блакитну сорочку, а Меган одягла темно-синю водолазку. Дітей зіркові батьки теж одягли просто: Арчі був у джинсах та білій сорочці, а Лілі – у білих шортах та блузці. Автором фото виступив королівський фотограф Олексія Любомирська.

За старою традицією члени Великої королівської родини та інших монарших династій перед зимовими святами публікують особливі різдвяні листівки, зазвичай це сімейні фотографії. Попри те, що принц Гаррі та Меган Маркл офіційно відмовилися від своїх повноважень, вони вирішили підтримати встановлене у Великій Британії правило й опублікували свою листівку.