російсько-українська війна
23:01 В РФ заявили про випробування міжконтинентальної ракети
22:50 ДСНС отримала 11 квадрокоптерів MATRICE 300 RTK
22:38 Принц Гаррі відвідає коронацію Чарльза III без Меган Маркл
22:20 Зеленський підписав закон про призначення пенсій на тимчасово окупованих територіях
22:12 Розслідування щодо Спартака: Янович скасував тур та закрив проєкт «Подкаст терапія»
21:49 ВАКС відмовився продовжувати розслідування справи Коболєва: через 5 днів її можуть закрити
21:05 В Італії покажуть український мультфільм «Мавка. Лісова пісня»
20:56 Моніторингова місія ООН: страта українського військового – не поодинокий випадок
20:51 Україна та Італія разом просуватимуть бренд «Зроблено в Україні» на ринок ЄС
20:39 Амбасадор United24 Річард Бренсон у відеоролику висловив підтримку українцям
20:17 Необхідно розблокувати 30-тисячні виплати для військових – нардепи від «ЄС» вимагають скликати позачергове засідання Ради
19:47 «Відслідковують рух колон»: російські хакери зламують відеокамери в українських кав‘ярнях
19:37 Коментарі Макрона щодо Китаю викликали «здивування» тайванських високопосадовців
19:22 Європейські політики розкритикували Макрона за його «загравання» з Китаєм під час зустріч з Сі – NYT
19:00 У Парижі відбудеться презентація колекції одягу української парамедикині
18:01 Мережа Twitter зняла обмеження з акаунтів Кремля – The Telegraph
17:49 У Нідерландах анонсували повну відмову від імпорту зрідженого природного газу з Росії
17:43 У Бахмуті українські прикордонники знищили групу штурмовиків ПВК «Вагнер»
17:33 Сторонам потрібно якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб зупинити війну – МЗС Туреччини
Партнерський матеріал
17:27 Кондиціонери з установкою в Києві: як обрати, де купити?
17:19 У 2022 році українські лікарі провели 384 трансплантації органів, збільшивши кількість операцій на 20% – МОЗ
16:59 Росіяни вивезли з бібліотек Донеччини 9,5 тис. книг українською мовою – ЦНС
16:44 «Енергоатом» підписав угоду з канадською компанією САМЕСО про використання українського урану
16:36 Амбасадор United24 Беар Гріллз записав відеозвернення українською мовою
16:29 З-під Бахмута вдалося евакуювати велике молочне господарство із сотнями корів (фото)
16:24 Україна та Канада підписали угоду про мобільність молоді, яка полегшить подорожі та працевлаштування
16:05 За допомогою системи розпізнавання облич прикордонники встановили понад 10 тисяч осіб, причетних до воєнних злочинів
16:00 МЗС Росії звинуватило Україну в нападі на супутники зв‘язку

Принц Гаррі відвідає коронацію Чарльза III без Меган Маркл

Принц Гаррі відвідає церемонію коронації Чарльза ІІІ, у той час, як Меган Маркл залишиться в Каліфорнії разом із дітьми Арчі та Лілібет.

Середа, 12 квітня 2023, 22:38
Підтримати

Про це сповіщає Independent, посилаючись на заяву Букінгемського палацу.

“Букінгемський палац радий підтвердити, що герцог Сассекський відвідає церемонію коронації у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет”, – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що ця новина з’явилася після місяців обговорень щодо того, чи відвідає пара коронацію, яка відбудеться в суботу, 6 травня.
Вважається, що четвертий день народження Арчі, також 6 травня, міг стати вирішальним фактором у рішенні подружжя.
Нагадаємо, що 10 вересня 2022 року старший син померлої королеви Єлизавети II Чарльз Артур Філіп Джордж офіційно проголошений новим королем Великої Британії − Чарльзом III. Відповідна прокламація була підписана у порядку черговості наступним спадкоємцем престолу принцом Уільямом, королевою-консортом Каміллою, головою Ради, прем’єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.
Теги: Велика Британія, Каліфорнія, коронація, Меган Маркл, принц Гаррі, церемонія коронації, Чарльз ІІІ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook