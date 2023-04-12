Принц Гаррі відвідає коронацію Чарльза III без Меган Маркл

Про це сповіщає Independent, посилаючись на заяву Букінгемського палацу.
- Банк Англії продемонстрував нові банкноти із зображенням короля Чарльза III. Портрет короля замість портрету королеви − це єдине, що зміниться на банкнотах номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів стерлінгів.
- Співаки Адель, Гаррі Стайлс, Роббі Вільямс, Елтон Джон, а також британський гурт Spice Girls відмовилися виступати на церемонії коронації Чарльза III.
- Офіційну емблему, яку використовуватимуть на святкуваннях під час травневої коронації британського короля Чарльза, оприлюднено 10 лютого. Дизайн віддає перевагу багаторічній боротьбі монарха за навколишнє середовище.