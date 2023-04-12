Принц Гаррі відвідає коронацію Чарльза III без Меган Маркл

Про це сповіщає Independent, посилаючись на заяву Букінгемського палацу.

“Букінгемський палац радий підтвердити, що герцог Сассекський відвідає церемонію коронації у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Герцогиня Сассекська залишиться в Каліфорнії з принцом Арчі та принцесою Лілібет”, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що ця новина з’явилася після місяців обговорень щодо того, чи відвідає пара коронацію, яка відбудеться в суботу, 6 травня.

Вважається, що четвертий день народження Арчі, також 6 травня, міг стати вирішальним фактором у рішенні подружжя.