Принц Гаррі намагається домогтися перегляду рішення міністерства внутрішніх справ Великої Британії, котре відмовило йому в поліцейській охороні під час перебування у країні. Принц наголошує, що самостійно оплачуватиме роботу поліції.

Про це йдеться у заяві юридичного представника принца у Twitter.

“Велика Британія завжди буде домом для принца Гаррі та країною, в якій, як він сподівається, його дружина та діти будуть у безпеці. Відсутність захисту з боку поліції пов’язана з надто великим особистим ризиком”, – йдеться у заяві.

Зауважується, що Герцог має намір відвідати Лондона разом зі своїм сином Арчі та дочкою Лілібет. Донька герцога та герцогині Сассекських ще не зустрічалася зі своєю прабабусею-королевою.

Принц Гаррі наполягає, що переймається безпекою своєї сім’ї, а приватна компанія, котра охороняє його за межами Великої Британії, не здатна замінити поліцію, яка має доступ до оперативної інформації та необхідні юридичні повноваження.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Prince Harry has applied for a judicial review of a Home Office decision not to allow him to personally pay for police protection for himself and his family when they are in the UK, a legal representative for the Sussexes confirms. — Omid Scobie (@scobie) January 15, 2022

Довідка. Онук Єлизавети II втратив державну охорону, яка фінансувалася коштом платників податків, коли відмовився від королівських обов’язків у 2020 році та залишив країну. Ще у січні 2020 року принц запропонував сплатити витрати поліції на охорону в Сандрігемі, коли з королевою велися перемовини про майбутню роль герцогів Сассекських. Проте пропозиція була відхилена.