Про це йдеться у заяві юридичного представника принца у Twitter.

Зауважується, що Герцог має намір відвідати Лондона разом зі своїм сином Арчі та дочкою Лілібет. Донька герцога та герцогині Сассекських ще не зустрічалася зі своєю прабабусею-королевою.

Принц Гаррі наполягає, що переймається безпекою своєї сім’ї, а приватна компанія, котра охороняє його за межами Великої Британії, не здатна замінити поліцію, яка має доступ до оперативної інформації та необхідні юридичні повноваження.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Prince Harry has applied for a judicial review of a Home Office decision not to allow him to personally pay for police protection for himself and his family when they are in the UK, a legal representative for the Sussexes confirms.

