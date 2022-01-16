Про це йдеться у заяві юридичного представника принца у Twitter.

“Велика Британія завжди буде домом для принца Гаррі та країною, в якій, як він сподівається, його дружина та діти будуть у безпеці. Відсутність захисту з боку поліції пов’язана з надто великим особистим ризиком”, – йдеться у заяві.

Зауважується, що Герцог має намір відвідати Лондона разом зі своїм сином Арчі та дочкою Лілібет. Донька герцога та герцогині Сассекських ще не зустрічалася зі своєю прабабусею-королевою.

Принц Гаррі наполягає, що переймається безпекою своєї сім’ї, а приватна компанія, котра охороняє його за межами Великої Британії, не здатна замінити поліцію, яка має доступ до оперативної інформації та необхідні юридичні повноваження.

Довідка. Онук Єлизавети II втратив державну охорону, яка фінансувалася коштом платників податків, коли відмовився від королівських обов’язків у 2020 році та залишив країну. Ще у січні 2020 року принц запропонував сплатити витрати поліції на охорону в Сандрігемі, коли з королевою велися перемовини про майбутню роль герцогів Сассекських. Проте пропозиція була відхилена.