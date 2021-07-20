Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, напише мемуари про своє життя, які будуть опубліковані наприкінці наступного, 2022 року.

Про це інформує агентство Reuters. Крім цього, публікацію мемуарів анонсувало видавництво Penguin Random House.

“В інтимних і проникливих мемуарах однієї з найбільш захоплюючих і впливових фігур нашого часу принц Гаррі вперше поділиться вичерпним описом переживань, пригод, втрат і життєвих уроків, які допомогли йому сформуватися”, – зазначили у видавництві.

Сам Гаррі зазначив, що напише мемуари “не як принц, яким народився, а як людина, якою став”.

“За ці роки я виконував багато ролей. Я сподіваюся, що, розповідаючи свою історію – злети і падіння, помилки та винесені уроки, – я зможу показати, що незалежно від того, звідки ми родом, у нас більше спільного, ніж ми думаємо. Я глибоко вдячний за можливість поділитися тим, що я дізнався за своє життя, і дуже радий, що люди прочитають точну і абсолютно правдиву оповідь про моє життя з перших вуст”, – наголосив він.

У Penguin Random House уточнили, що книга охоплюватиме дитинство Гаррі, його військову службу (зокрема в Афганістані), а також його життя як чоловіка і батька.

Фінансові умови угоди не розголошуються. Дата виходу мемуарів орієнтовно запланована на кінець 2022 року.

Книга вийде в друкованому та цифровому форматах. Також планується випуск аудіоверсії.

За словами видавця, виручені кошти Гаррі пожертвує на благодійність.

Як відомо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.

Як відомо, в січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.

У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.