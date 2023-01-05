Про це інформує ITV.
Герцог Сассекський, якого в армії називали “капітаном Уельсом”, писав, що “ви не можете вбити людей, якщо сприймаєте їх як людей”, натомість він сприймав їх як “шахові фігури, видалені з дошки”… “усунені погані хлопці”.
Це перший випадок, коли 38-річний Гаррі вказав кількість бойовиків, яких особисто ліквідував під час свого перебування в Афганістані.
У своїй автобіографії принц зазначив, що він брав участь у шести таких місіях.
Хоча багато армійців не знають, скільки ворогів вони ліквідували в бою, герцог зауважив, що “в епоху апачів і ноутбуків” він міг “з точністю” сказати кількість бойовиків, яких він убив.
Відомо, що у 2007 році його вперше відправили в провінцію Гільменд як авіадиспетчера. Вже у 2012 році він знову приступив до служби. Після того, як Гаррі навчився керувати гелікоптерами Apache, у 2012 році його відправили в табір Бастіон на півдні Афганістану, де він пробув 20 тижнів.
Зауважимо, у довгоочікуваній автобіографії Spare принц Гаррі також розповідає про “фізичний напад” з боку його брата Вільяма, нині принца Уельського, коли їхні стосунки погіршилися через шлюб молодшого принца з американською акторкою Меган Маркл.
Раніше принц Гаррі та його дружина Меган Маркл звинуватили королівську родину в “несвідомому упередженні” у новому серіалі від Netflix. Прогнозували, що стрічка поглибить розкол між подружжям та Букінгемським палацом.
- Напередодні виходу своїх мемуарів принц Гаррі заявив, що “хотів би повернути свого батька та свого брата”, водночас зазначивши, що королівська родина не виявила “абсолютної готовності до примирення” з ним і Меган Маркл.
- У новому трейлері для документального серіалу Netflix про нього та його дружину Меган Маркл, принц Гаррі заявив, що британська королівська сім’я регулярно зливає історії одне про одного, назвавши це “брудною грою”.
- Відома українська волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська із позивним “Тайра” розповіла, що після визволення з російського полону їй особисто зателефонував принц Гаррі, щоби підтримати українку.
- Принц Гаррі намагається домогтися перегляду рішення міністерства внутрішніх справ Великої Британії, котре відмовило йому в поліцейській охороні під час перебування у країні. Принц наголошує, що самостійно оплачуватиме роботу поліції.