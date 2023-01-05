В автобіографічній книзі Spare, котру мають опублікувати вже наступного тижня, принц Гаррі визнав, що під час своєї служби в Афганістані убив 25 бойовиків Талібану. Він розповів, що виконав шість місій як пілот гвинтокрила Apache.

Про це інформує ITV.

Герцог Сассекський, якого в армії називали “капітаном Уельсом”, писав, що “ви не можете вбити людей, якщо сприймаєте їх як людей”, натомість він сприймав їх як “шахові фігури, видалені з дошки”… “усунені погані хлопці”.

Це перший випадок, коли 38-річний Гаррі вказав кількість бойовиків, яких особисто ліквідував під час свого перебування в Афганістані.

У своїй автобіографії принц зазначив, що він брав участь у шести таких місіях.

Хоча багато армійців не знають, скільки ворогів вони ліквідували в бою, герцог зауважив, що “в епоху апачів і ноутбуків” він міг “з точністю” сказати кількість бойовиків, яких він убив.

Відомо, що у 2007 році його вперше відправили в провінцію Гільменд як авіадиспетчера. Вже у 2012 році він знову приступив до служби. Після того, як Гаррі навчився керувати гелікоптерами Apache, у 2012 році його відправили в табір Бастіон на півдні Афганістану, де він пробув 20 тижнів.

Зауважимо, у довгоочікуваній автобіографії Spare принц Гаррі також розповідає про “фізичний напад” з боку його брата Вільяма, нині принца Уельського, коли їхні стосунки погіршилися через шлюб молодшого принца з американською акторкою Меган Маркл.

Раніше принц Гаррі та його дружина Меган Маркл звинуватили королівську родину в “несвідомому упередженні” у новому серіалі від Netflix. Прогнозували, що стрічка поглибить розкол між подружжям та Букінгемським палацом.