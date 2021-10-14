Про це передає британське видання BBC.

Обговорюючи поточні космічні перегони та прагнення популяризувати космічний туризм, принц Вільям сказав, що найсвітліші розуми повинні “спробувати відновити цю планету, а не намагатися знайти інше місце, де можна було б жити”.

Герцог Кембридзький також наголошує на тому, що космічні польоти залишають дуже великий вуглецевий слід.

Принц заявив, що не зацікавлений у космічному туризмі. Він нагадав, що зараз серед молоді зростає “кліматична тривога”. Він попросив бізнесменів спрямувати їх внутрішню дитину на те, щоб згадати, наскільки важливо бувати на відкритому повітрі та що ми можемо забрати це у майбутніх поколінь.

“Буде абсолютною катастрофою, якщо через 30 років Джордж сидітиме тут і говоритиме про порятунок планети”, – сказав принц Вільям про свого 8-річного сина.

Нагадаємо, 13 жовтня 90-річний актор Вільям Шетнер, відомий за роллю капітана Кірка у “Зоряному шляху”, успішно здійснив політ у космос і став найстаршою людиною, яка побувала в космосі.

Також у вересні четверо астронавтів-аматорів місії Inspiration 4 SpaceX успішно приводнилися в Атлантичному океані після трьох днів перебування в космосі.

Раніше Virgin Galactic відкрила продаж квитків на туристичні польоти в космос вартістю $450 тис.