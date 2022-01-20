Принцеса Діана в літаку звернулася по пораду до фотографа Анвара Хусейна щодо того, як укладається шлюб, коли у парі мусульманин і протестантка, тому що сам митець-мусульманин був щасливий у шлюбі з англійкою.

Про це повідомляє видання Рeople.

“Діана підійшла і прошепотіла:”Можна поговорити?”. Вона знала, що я одружений з англійською дівчиною Керолайн і хотіла знати про іслам. Вона питала про одруження, коли одна людина мусульманин, а інша протестант. Її було цікаво через те, що вона переживала зі своїм тодішнім хлопцем доктором Хаснатом Ханом. Вона не згадувала про нього, але припускала, що я це знав”, – згадує фотограф.

Протягом багатьох років Діана та фотограф Анвар Хусейн були у тісних робочих стосунках, і королівська особа часто спілкувалась з ним на публічних заходах, під час подорожей та на прийомах ЗМІ.

Хусейн дав життя багатьом шедевральним зображенням Діани. Він описав шлях принцеси від “Shy Di” в 1980 році до впевненої ікони, якою вона стала перед трагічною смертю в 1997 році у віці 36 років.

Нова фотовиставка “Принцеса Діана: акредитований доступ” відкриває чудові архіви Анвара Хусейна для громадськості.

На виставці також представлені фотографії синів Анвара Саміра та Зака, які пішли за своїм батьком у королівську фотографію, зафіксувавши життя синів Діани, принца Вільяма та принца Гаррі.

“Історія Діани розгорнулася перед нами. Я бачив усі сторони Діани. Вона була справжньою, доброю людиною”, – сказав фотограф.

До чого тут іслам

Експерти кажуть, що єдиним справжнім коханням леді Ді був талановитий пакистанський хірург Хаснат Хан.

До цього роману Діана переживала складні часи. Люди з її оточення зливали на неї компромат. Папараці не давали їй проходу. Її інтимне життя і майбутнє розлучення з принцом Уельським обговорювалися в найдрібніших деталях.

Знайомство з кардіохірургом Хаснатом стало для неї ковтком свіжого повітря. Це була проста, працьовита людина, з добрим серцем і золотими руками. Він побудував блискучу для вихідця з Азії кар’єру – і все завдяки своєму таланту і завзятості.

Діана познайомилася з Ханом в одній із лікарень Лондона. Чоловікові її подруги робили операцію на серці, і принцеса приїхала підтримати сімейну пару. За спогадами подруги, Діана “заверещала, як школярка”, коли побачила доктора Хасната вперше. Він підкорив її своєю зосередженістю на роботі та доброзичливим поводженням з пацієнтами.

Хаснат був непублічною людиною і всіма можливими способами намагався оберігати таємницю їхнього роману. За запевненням людей, які близько знали Діану, він уперше показав їй, що таке “нормальне сімейне життя”. І Діана дійсно збиралася заміж, цікавилася ісламом і навіть знайомилася з родичами коханого в межах офіційного візиту.

Характер у принцеси був непростий – Хану доводилося виносити від неї багато чого: недовірливість, зайвий контроль, постійні спалахи ревнощів. Колеги згадують, що Діана часто дзвонила лікареві на роботу. Вимагала негайно з’єднати її з ним, незважаючи на те, що у хірурга могла бути в цей час серйозна консультація або операція.

Врешті коханий Діани не витримав ні характеру принцеси, ні тягаря публічності і пара розірвала стосунки.