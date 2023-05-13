Принцеса Уельська Кейт Міддлтон підтримала Україну, з’явившись у кліпі українського гурту Kalush Orchestra на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

Відповідне відео транслював етер “Суспільного”.

Під час відкриття “Євробачення-2023” було показано відео Kalush Orchestra на пісню “Stefania”. Саме з нею вони перемогли у 2022 році.

Крім того, партію на фортепіано разом з Кейт зіграв відомий композитор Ендрю Ллойд Веббер.

Як пише видання The Daily Mail, Кейт Міддлтон була у вечірній сукні від Jenny Packham. Також принцеса вшанувала пам’ять покійної королеви Єлизавети II, одягнувши сережки з її колекції.

Нагадаємо, що 26 країн-учасниць презентуватимуть свої пісні на конкурсі. Фінал “Євробачення” розпочався о 22:00 за Київським часом.