Відповідне відео транслював етер “Суспільного”.
Під час відкриття “Євробачення-2023” було показано відео Kalush Orchestra на пісню “Stefania”. Саме з нею вони перемогли у 2022 році.
Крім того, партію на фортепіано разом з Кейт зіграв відомий композитор Ендрю Ллойд Веббер.
Як пише видання The Daily Mail, Кейт Міддлтон була у вечірній сукні від Jenny Packham. Також принцеса вшанувала пам’ять покійної королеви Єлизавети II, одягнувши сережки з її колекції.
Нагадаємо, що 26 країн-учасниць презентуватимуть свої пісні на конкурсі. Фінал “Євробачення” розпочався о 22:00 за Київським часом.
- 11 травня у Ліверпулі відбувся другий півфінал “Євробачення-2023”. Окрім виступів учасників пісенного конкурсу, на сцені з’явилися українські музиканти, що заспівали “Щедрика”.
- У Ліверпулі відкрили мурал з доповненою реальністю та музикою гурту TVORCHI, який цьогоріч представляє Україну на пісенному конкурсі “Євробачення”.
- У Ліверпулі напередодні пісенного конкурсу “Євробачення”, який відбудеться там від імені України, відкрили пам’ятник, присвячений надії на мир в Україні.