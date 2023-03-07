Про це він розповів в інтерв’ю у прямому етері з фахівцем із лікування психологічних травм Габором Мате, передає Entertainment Tonight.
“Я відчував, що трохи відрізняюся від решти членів своєї сім’ї. Я почувався дивно в цій коробці, і я знаю, що моя мати відчувала те саме, тому в цьому є сенс. З 12 років, крім того, що я був в стані шоку, я міг тільки битися або бігти”, — сказав Гаррі.
Він сказав, що за допомогою терапії зміг “вирватися на волю”. У той час, коли Мате говорить, що у принці синдром дефіциту уваги (СДУГ), Гаррі зазначає, що у нього посттравматичний стресовий розлад.
“Я думав, що якщо я піду на терапію, це вб’є мене, і що я втрачу все, що в мене залишилося, все, що мені вдалося зберегти від матері, і виявилося, що це не так. Я не забув, все було навпаки. Я відчуваю величезну відповідальність за те, щоб не передавати будь-які травми чи негативний досвід своїм дітям. Кажуть, моя дружина врятувала мене, я застряг у тому світі, а вона була з іншого світу і допомогла мені вибратися звідти. Мій партнер – виняткова людина, і я вдячний за простір, який вона дала мені”, — зазначив він.
Крім того, Гаррі приймав психоделічний препарат аяуаска, аби упоратися з травмами. Він назвав це “очищенням лобового скла” та “видаленням життєвих фільтрів”. Він сказав, що це дало йому почуття розслаблення, полегшення, комфорту, яке мені вдавалося утримувати якийсь час.
ДОВІДКА. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) — неврологічно-поведінковий синдром. Сипмтоми: труднощі концентрації уваги, гіперактивність і погано керована імпульсивність.
- Мемуари принца Гаррі висвітлюють масштаби сімейного розколу в домі Віндзорів, і, на думку королівських коментаторів, це може завдати тривалої шкоди як принцу, так і найвідомішій у світі королівській установі.
- Напередодні виходу своїх мемуарів принц Гаррі заявив, що “хотів би повернути свого батька та свого брата”, водночас зазначивши, що королівська родина не виявила “абсолютної готовності до примирення” з ним і Меган Маркл.
- У новому трейлері, випущеному в понеділок для документального серіалу Netflix про нього та його дружину Меган Маркл, принц Гаррі заявив, що британська королівська сім’я регулярно зливає історії один про одного, назвавши це “брудною грою”.