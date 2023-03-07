Принц Гаррі Герцог Сассекський розповів, що має проблеми з психічним здоров'ям та завжди почувався "не таким, як решта членів його родини".

Про це він розповів в інтерв’ю у прямому етері з фахівцем із лікування психологічних травм Габором Мате, передає Entertainment Tonight.

“Я відчував, що трохи відрізняюся від решти членів своєї сім’ї. Я почувався дивно в цій коробці, і я знаю, що моя мати відчувала те саме, тому в цьому є сенс. З 12 років, крім того, що я був в стані шоку, я міг тільки битися або бігти”, — сказав Гаррі.

Він сказав, що за допомогою терапії зміг “вирватися на волю”. У той час, коли Мате говорить, що у принці синдром дефіциту уваги (СДУГ), Гаррі зазначає, що у нього посттравматичний стресовий розлад.

“Я думав, що якщо я піду на терапію, це вб’є мене, і що я втрачу все, що в мене залишилося, все, що мені вдалося зберегти від матері, і виявилося, що це не так. Я не забув, все було навпаки. Я відчуваю величезну відповідальність за те, щоб не передавати будь-які травми чи негативний досвід своїм дітям. Кажуть, моя дружина врятувала мене, я застряг у тому світі, а вона була з іншого світу і допомогла мені вибратися звідти. Мій партнер – виняткова людина, і я вдячний за простір, який вона дала мені”, — зазначив він.

Крім того, Гаррі приймав психоделічний препарат аяуаска, аби упоратися з травмами. Він назвав це “очищенням лобового скла” та “видаленням життєвих фільтрів”. Він сказав, що це дало йому почуття розслаблення, полегшення, комфорту, яке мені вдавалося утримувати якийсь час.

ДОВІДКА. Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) — неврологічно-поведінковий синдром. Сипмтоми: труднощі концентрації уваги, гіперактивність і погано керована імпульсивність.