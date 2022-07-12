Вперше в маріупольській міській адміністрації опублікували відео того, як відбувається так звана "фільтрація" на блокпостах окупованих росіянами територій.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

На відео зображено процес огляду тіла з роздяганням. Зокрема, окупанти шукають в українців татуювання, “схожі на азовські”, та перевіряють мобільні телефони.

Як проходила фільтрація та перевірки людей у ​​Маріуполі — найчастіше запитання, яке чують в адміністрації від міжнародних журналістів. Андрющенко вперше оприлюднив кадри, як це відбувалося на початку окупації міста: “Приниження, знущання і страх окупантів”, — написав радник.

Обличчя на відео приховано джерелом, яке передало матеріал для оприлюднення.