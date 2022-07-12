Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.
На відео зображено процес огляду тіла з роздяганням. Зокрема, окупанти шукають в українців татуювання, “схожі на азовські”, та перевіряють мобільні телефони.
Як проходила фільтрація та перевірки людей у Маріуполі — найчастіше запитання, яке чують в адміністрації від міжнародних журналістів. Андрющенко вперше оприлюднив кадри, як це відбувалося на початку окупації міста: “Приниження, знущання і страх окупантів”, — написав радник.
Обличчя на відео приховано джерелом, яке передало матеріал для оприлюднення.
- Раніше журналісти CNN висвітлили, що доводиться пережити українцям, котрі змушені проходити так звану “фільтрацію” на тимчасово окупованих територіях України. Свідчення каналу надавали українці, які пройшли процес фільтрації за останні два місяці. Багато хто занадто боїться говорити публічно, побоюючись за безпеку родичів і друзів, які все ще намагаються втекти з території, тимчасово контрольованої РФ.
- Понад 3 тисячі цивільних мешканців Маріуполя російські військові утримують у нелюдських умовах, а саме у “фільтраційній в’язниці”
- 17-річна Марія Вдовиченко донедавна разом із сімʼєю мешкала в Маріуполі, була президенткою школи, навчалася гри на бандурі, ходила з батьками до церкви. Однак 24 лютого, з початком широкомасштабної війни Росії проти України все змінилося – вони опинилися у блокаді, без води, їжі та ліків. Нещодавно сімʼя Марії таки вибралася з Маріуполя. Дорогою вони пережили окупацію та фільтраційний табір.