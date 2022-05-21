П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко наголосив на тому, що тотальне ембарго для заборони торгівлі з Росією є необхідним. Саму тому потрібно розпочати з зупинення роботи російського нафтопроводу "Дружба".

Про це йдеться у статті американського видання Politico.

“Я знаю, що для Заходу про відмову від російського газу та нафти легше говорити, ніж зробити. За протистояння Путіну саме ми сьогодні сплачуємо сповна; проте ми розуміємо, що для вас також будуть фінансові втрати. Однак вони ніщо у порівнянні з тим, що сталося б, якби Україну було завойовано, а війна перекинулася б у ваші країни — Угорщину, Болгарію, Словаччину …”, – заявив Петро Порошенко.

Необхідно вдарити Путіна у найболючіше місце — по джерелу його статків. Але ж чи готовий нарешті Захід зробиити це?

Путін замовляє аналітичні дослідження та пропаганду для того, щоб переконати всіх у тому, що економіка не зможе існувати без російських енергоносіїв. Але важливо розуміти, що нафта і газ – це лише мастило, що дає впевненість стратегічному плану Путіна.

Петро Порошенко додав, що накладення арешту на нафту може стати лакмусовим папірцем, першим викликом ефективності та єдності новоствореного Альянсу демократій. Саме тому необхідним є тотальне ембарго для заборони торгівлі з Росією взагалі.

“Завжди потрібен перший крок, і чому б не розпочати з російського нафтопроводу “Дружба”, який бере свій початок ще у 1960-х роках. Цей нафтопровід і нині залишається символом російського імперіалізму. Він і далі несе до Європи тонни нафти. Саме тому зупинення трубопроводу “Дружба” стало б тим, що здатне змінити правила гри у війні, яку Путін веде проти України та Заходу”, – зауважив п’ятий президент України.

Кращого символу єдності та солідарності, а також енергетичної стійкості перед обличчям агресії годі й шукати, аніж вже зараз відрізати трубопровід “Дружба” та обмежити важелі впливу кремля на Європу.

“І допоки він веде війну в Європі, жодної “Дружби” з Росією”, – зазначив Петро Порошенко.

Нагадаємо, що Європейський Союз залишить пункт щодо ембарго на російську нафту у шостому санкційному пакеті, навіть попри небажання деяких країн-членів ЄС відмовлятись від “чорного золота” з РФ.