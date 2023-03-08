Про це сповіщає “Голос Америки”.
Як повідомляється, високопосадовець озвучив застереження, що американцям поразка України коштувала б у майбутньому більше грошей і навіть “американської крові”.
Крім того, Кірбі сформулював 3 причини, чому слід допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій Росією.
1. Війна за незалежність
“Це війна за незалежність, за законне право існувати як країна. Якщо якась нація на планеті розуміє суть цього, то це саме Сполучені Штати Америки, тому що нам довелося боротися за свою незалежність принаймні двічі”, – наголосив Кірбі.
Також він додав, що Америці для цього також була потрібна іноземна допомога.
2. Продовольча криза і глобальний економічний ефект
Як зазначається, другою причиною є “глобальний негативний вплив”, який скоює війна Росії проти України у світі.
“Тих, хто може подумати, що війна в Україні настільки далеко, що це не впливає на них, я б попросив згадати літо і високі ціни на газ… подивитися загалом на економічний ефект дій Росії”, – пояснив посадовець.
3. Наступна ціль Путіна
За словами Кірбі, якщо партнери “складуть руки” і просто дозволять Путіну “отримати те, що він хоче” – захопити Україну, то на цьому президент РФ не зупиниться. “Якою буде його наступна ціль? І скільки ще грошей та крові, зокрема американської крові, це потягне за собою?”, – резюмував координатор.
- Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що за його каденції не розпочалася б повномасштабна війна РФ проти України. Зрештою, у разі необхідності, він би дозволив Путіну забрати “російськомовні території”.