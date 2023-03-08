Під час брифінгу у Білому домі координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі назвав три причини, чому для американців важливо й надалі допомагати Україні.

Про це сповіщає “Голос Америки”.

Як повідомляється, високопосадовець озвучив застереження, що американцям поразка України коштувала б у майбутньому більше грошей і навіть “американської крові”.

Крім того, Кірбі сформулював 3 причини, чому слід допомогти Україні перемогти у війні, розпочатій Росією.

1. Війна за незалежність