Радник президента України Михайло Подоляк наголосив, що без виведення окупаційних військ з території України припинення вогню неможливе.

Про це радник президента України Михайло Подоляк повідомив у Twitter.

Він закликав не пропонувати Україні припинення вогню, бо це неможливо без повного виведення російських окупантів з української землі.

Подоляк наголосив, що Україні не цікаві нові домовленості за типом мінських. Він впевнений, що такі домовленості призведуть до поновлення війни через декілька років.

Він підкреслив, що Україна буде боротися доти, доки Росія повністю не звільнить окуповані території.

“Доки Росія не готова повністю звільнити окуповані території, наша переговорна команда — зброя, санкції та гроші”, — повідомив Подоляк.