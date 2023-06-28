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Припинення «зернового коридору» може посилити тиск на гривню – Нацбанк

Можливий вихід Росії із "зернової угоди" матиме негативні наслідки для українського експорту; в Нацбанку попереджають про ймовірність посилення тиску на гривню.

Середа, 28 червня 2023, 18:33
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Джерело: пресслужба Національного банку

“Зерновий коридор” працює з перебоями, а Росія постійно шантажує світ припиненням його функціонування. Реалізація сценарію з припиненням його роботи матиме негативні наслідки для українського експорту з відповідним зниженням валютних надходжень у країну та можливим посиленням тиску на курс гривні”, – йдеться в повідомленні.

Водночас у Нацбанку наголосили, що ускладнити ситуацію також можуть обмеження поставок українського продовольства окремими європейськими країнами.

Нагадаємо, що речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що шансів у “Чорноморської зернової ініціативи” немає, адже Москва не бачить підстав для її продовження.

Крім того, 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.

Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.

Натомість міністр аграрної політики України Микола Сольський заявив, що Україні вдасться продовжити експорт зерна через Чорне море без підтримки Росії, якщо Москва вийде з “Чорноморської ініціативи”.

Варто додати, міністр продовольства і сільського господарства Сполученого Королівства Марк Спенсер повідомив, що держави-члени G7 працюють над схемою протидії ймовірним крадіжкам українського зерна, за що Велика Британія нещодавно запровадила санкції проти російських компаній, за допомогою хімічної ідентифікації походження зерна.

Теги: війна, гривня, зернова угода, Зерновий коридор, російська агресія, російсько-українська війна, Нацбанк

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