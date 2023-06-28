Припинення «зернового коридору» може посилити тиск на гривню – Нацбанк

Можливий вихід Росії із "зернової угоди" матиме негативні наслідки для українського експорту; в Нацбанку попереджають про ймовірність посилення тиску на гривню.

Джерело: пресслужба Національного банку

“Зерновий коридор” працює з перебоями, а Росія постійно шантажує світ припиненням його функціонування. Реалізація сценарію з припиненням його роботи матиме негативні наслідки для українського експорту з відповідним зниженням валютних надходжень у країну та можливим посиленням тиску на курс гривні”, – йдеться в повідомленні.

Водночас у Нацбанку наголосили, що ускладнити ситуацію також можуть обмеження поставок українського продовольства окремими європейськими країнами.

Нагадаємо, що речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що шансів у “Чорноморської зернової ініціативи” немає, адже Москва не бачить підстав для її продовження.

Крім того, 13 червня президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що РФ розглядає можливість виходу з Чорноморської зернової угоди, оскільки підтримала домовленість для забезпечення відносин з “дружніми” країнами.

Нещодавно Вершинін вже заявляв, що в Росії не бачать перспектив для продовження “Чорноморської зернової угоди”, яка дозволяє безперешкодне транспортування зерна з українських портів.