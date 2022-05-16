Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що немає сенсу розмовляти з Путіним, якщо Захід справді хоче, аби він справді усвідомив, що ізольований. Аналітики зазначили, що заяву можна розглядати як слабко завуальовану критику переважно невдалої телефонної дипломатії з Москвою.

Про це Кая Каллас повідомила в інтерв’ю виданню EURACTIV.

“Я відчуваю, якщо йому постійно телефонують, він не отримує повідомлення, що ізольований. Тож якщо ми хочемо донести повідомлення про те, що насправді “ви ізольовані”, не дзвоніть йому – немає сенсу. Він відчуває, що він у центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити. Але що ми маємо з цього? Я не бачу жодних результатів, тому що після всіх цих розмов була Буча, стався Ірпінь – ми не бачимо жодних ознак деескалації”, – зазначила прем’єр-мінстерка.

Президент Франції Емманюель Макрон, який разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом намагався домовитися про врегулювання конфлікту в Україні, раніше цього тижня заявив, що РФ та Україна повинні будуть укласти перемир’я і що “мирним зусиллям не посприяє приниження РФ”.

На запитання, чи має сенс “тримати дипломатичні канали відкритими”, Каллас зауважила, що вона особисто не бачить “сенсу розмовляти з ним”.

Вже протягом декількох місяців Франція та Німеччина зіштовхуються з підвищеною критикою за те, що вони відповідальні за невдалий Мінський мирний процес, який був покликаний зупинити війну на сході України, яка почалася, коли підтримувані РФ сепаратисти захопили частину території після анексії РФ у 2014 році Кримський півострів.

Відповідаючи на запитання про нинішній глухий кут із санкціями ЄС через угорське вето та каральні заходи, які досі не змінили поведінку Путіна, Каллас заявила, що “ЄС у цьому надовго”.

Вона наголосила, що зусилля щодо зупинення військової машини Путіна в Україні мають продовжуватись, власне, як і щодо політичної та військової ізоляції РФ.