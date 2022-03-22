Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.
“Йдеться про аналог Плану Маршала. Хай він називається “План Байдена”, з тим, щоб продемонструвати його лідерство. І цей план дуже на часі. Адже 24 березня, цього тижня, відбуватиметься саміт країн Групи Семи, саміт Європейського Союзу та саміт НАТО. Хай називається цей план “Планом Байдена-Мішеля-Джонсона”, – пропонує п’ятий Президент.
Він акцентував на тому, що важливо припинити фінансувати Путіна, назвавши його “вбивцею”.
“Припиніть фінансувати Путіна. Припиніть фінансувати цього вбивцю”, – зазначив Порошенко.
За його словами, жодна держава світу не може диктувати свою волю і визначати майбутнє іншої суверенної країни. Адже Путін не зупиниться захопивши Україну.
“Сьогодні Путін хоче українські Крим та Донбас. А завтра він може захотіти острів Готланд від Швеції, чи післязавтра Аляску – від Сполучених Штатів Америки. Оскільки він подумає, що Аляска належить Росії. Не надаваймо жодних прецедентів божевільному диктатору, яким є Путін, адже якщо він захопить України, він не зупиниться. Путін піде так далеко, наскільки ми це йому дозволимо”, – застеріг Порошенко.
Він переконаний, що наразі Україні необхідне надання статусу кандидата на членство в Європейський Союз.
“Перспектива членства України в ЄС та надання статусу кандидата на членство в ЄС для України – це те, що справді треба Україні”, – переконаний Петро Порошенко.
- Раніше Петро Порошенко запропонував західним союзникам план для досягнення миру в Україні. Також він зазначив, що надіслав свої пропозиції й Президентові України Володимиру Зеленському.
- Наразі міністр оборони України Олексій Резніков закликав жителів тимчасово окупованих територій ухилятися від насильницької мобілізації, а у разі потрапляння до лав російської армії складати зброю та переходити до української.
- Водночас українські військові заявили у вівторок, що жителям слід готуватися до більш невибіркового обстрілу критично важливої інфраструктури з боку Росії, у той час, як президент США Джо Байден зробив одне зі своїх найсильніших попереджень щодо того, що Москва розглядає можливість застосування хімічної зброї
- Зокрема лідер парії “Національний Корпус“, перший командир полку “Азов” про стратегічну ситуацію на фронті, до чого вона може призвести та про те, як діяти Україні в обставинах, які склалися.
- Також 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада взяла у полон підполковника російської армії Олександра Кошеля, який є високопоставленим штабістом 58-ої армії РФ.