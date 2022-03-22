Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Йдеться про аналог Плану Маршала. Хай він називається “План Байдена”, з тим, щоб продемонструвати його лідерство. І цей план дуже на часі. Адже 24 березня, цього тижня, відбуватиметься саміт країн Групи Семи, саміт Європейського Союзу та саміт НАТО. Хай називається цей план “Планом Байдена-Мішеля-Джонсона”, – пропонує п’ятий Президент.

Він акцентував на тому, що важливо припинити фінансувати Путіна, назвавши його “вбивцею”.

“Припиніть фінансувати Путіна. Припиніть фінансувати цього вбивцю”, – зазначив Порошенко.

За його словами, жодна держава світу не може диктувати свою волю і визначати майбутнє іншої суверенної країни. Адже Путін не зупиниться захопивши Україну.

“Сьогодні Путін хоче українські Крим та Донбас. А завтра він може захотіти острів Готланд від Швеції, чи післязавтра Аляску – від Сполучених Штатів Америки. Оскільки він подумає, що Аляска належить Росії. Не надаваймо жодних прецедентів божевільному диктатору, яким є Путін, адже якщо він захопить України, він не зупиниться. Путін піде так далеко, наскільки ми це йому дозволимо”, – застеріг Порошенко.

Він переконаний, що наразі Україні необхідне надання статусу кандидата на членство в Європейський Союз.

“Перспектива членства України в ЄС та надання статусу кандидата на членство в ЄС для України – це те, що справді треба Україні”, – переконаний Петро Порошенко.