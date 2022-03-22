П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в етері американського телеканалу MSNBC закликав Захід застосувати повне ембарго на російську торгівлю, нафту та газ. Він також наголосив союзникам на важливості термінового ухвалення плану відновлення для України на зразок Плану Маршалла.

Про це повідомляє пресслужба “Європейської Солідарності”.

“Йдеться про аналог Плану Маршала. Хай він називається “План Байдена”, з тим, щоб продемонструвати його лідерство. І цей план дуже на часі. Адже 24 березня, цього тижня, відбуватиметься саміт країн Групи Семи, саміт Європейського Союзу та саміт НАТО. Хай називається цей план “Планом Байдена-Мішеля-Джонсона”, – пропонує п’ятий Президент.

Він акцентував на тому, що важливо припинити фінансувати Путіна, назвавши його “вбивцею”.

“Припиніть фінансувати Путіна. Припиніть фінансувати цього вбивцю”, – зазначив Порошенко.

За його словами, жодна держава світу не може диктувати свою волю і визначати майбутнє іншої суверенної країни. Адже Путін не зупиниться захопивши Україну.

“Сьогодні Путін хоче українські Крим та Донбас. А завтра він може захотіти острів Готланд від Швеції, чи післязавтра Аляску – від Сполучених Штатів Америки. Оскільки він подумає, що Аляска належить Росії. Не надаваймо жодних прецедентів божевільному диктатору, яким є Путін, адже якщо він захопить України, він не зупиниться. Путін піде так далеко, наскільки ми це йому дозволимо”, – застеріг Порошенко.

Він переконаний, що наразі Україні необхідне надання статусу кандидата на членство в Європейський Союз.