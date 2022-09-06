Відповідне відео з промовою Петро Порошенко опублікував на своїй сторінці у Fаcebook.
Петро Порошенко наголосив на необхідності зберігати внутрішню єдність і демонструвати її у конкретних рішеннях в інтересах армії та людей, які постраждали від широкомасштабної війни.
“Чим живе зараз Україна? Одне слова, яке об’єднує – контрнаступ. Контрнаступ на півдні, контрнаступ на сході, на решті позицій – жодного кроку назад. І немає для нас більш важливої справи, ніж підтримка Збройних сил України. Оновлення пошкодженої під час контрнаступу бронетехніки, забезпечення снарядами, постачання набоїв та артилерії. Для всього цього потрібні гроші”, – зазначив Порошенко.
Також він додав, що необхідно відмовитися від ідеї щодо підвищення акцизів, адже це уповільнить економіку, створить проблеми фермерам і підвищить ціни, адже вже ціни на автозаправках почали зростати.
“І замість того, щоб відмовитись від цієї божевільної ідеї, в залі намагаються її просувати. Для чого? Може для того, щоб дати армії додаткові кошти? Ні. Для того, щоби відновити “Велике крадівництво”. Воно небезпечне не лише у зв’язку з корупцією. Воно небезпечне у зв’язку з тим, що якщо буде повернення до попередніх практик, партнери не будуть давати Україні гроші”, – зауважив п’ятий президент України.
Також він закликав: “Припиніть класти асфальт в Бучі – там, де не відновлені будівлі, щоб людям пережити зиму. Це неприпустимо”. І додав, що зараз необхідно робити те, що об’єднає усіх і допоможе разом рухатися до перемоги.
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