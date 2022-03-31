П’ятий президент України Петро Порошенко закликав Індію припинити купувати російську нафту. Він наголосив, що президент РФ Володимир Путін використовує торгівлю з Індією у своїй пропаганді проти міжнародних санкцій.

Про це він повідомив в інтерв’ю індійському телеканалу WION.

За словами Порошенка, росіяни стверджують, що продають нафту по 25 доларів за барель, однак в Індії купують лише незначну її частку, яка дорівнює одному чи двом дням споживання всієї країни.

“Я знаю, що Росія використовує вас у своїй пропаганді проти санкцій. Коли вони кажуть, що Індія купує російську нафту за значно нижчими цінами. Вони кажуть, що продають по 25 доларів за барель. Але ж в них ви купуєте лише незначну частку, що дорівнює одному чи двом дням вашого споживання. Прошу, припиніть це. Про це всі жертви в Україні просять у вашого уряду, будь ласка, припиніть купувати російську нафту”, – зазначив Порошенко.

З аналогічним проханням він звернувся до європейських країн. Петро Порошенко попросив запровадити повне ембарго на російські нафту і газ. Він зауважив, що таке прохання стосується будь-якої держави у світі, включно з Китаєм.

“Моє прохання до держав-учасниць Європейського Союзу є точно таким самим. Це прохання від мене, пʼятого президента України, яке я адресую своїм друзям-главам держав та урядів Євросоюзу. Однозначно, нам потрібне повне ембарго на російські нафту і газ. І немає значення, чи йдеться про країни Європейського Союзу чи Індію, чи будь-яку іншу державу у світі, включно з Китаєм. Однак моє прохання зараз, звертаюся саме до Індії. Вчора таке саме прохання адресував країнам Євросоюзу”, – констатував Порошенко.

Наразі Індія намагається дотримуватися нейтралітету у війні, розв’язаній Росією проти України. Вона не підтримує російської агресії, однак уникає критики РФ.

Нагадаємо, що раніше Індія утрималася від підтримки проєкту резолюції Ради безпеки ООН щодо реагування Організації на акт збройної агресії РФ проти України та притягнення Кремля до відповідальності, який ветувала Росія.

На тлі російсько-української війни уряд Індії зіткнувся з проблемою евакуації своїх студентів з України. Адже немала кількість громадян Індії навчаються в медичних і технічних університетах нашої країни. Перше попередження про ескалацію напруженості посольство Індії в Україні розмістило ще 15 лютого, а заклик залишити країну – 20 лютого. Водночас у Росії спробували використати цю тему, аби підірвати довіру індійського суспільства до української влади.

Наразі відносини Індії та РФ характеризуються як “особливе привілейоване стратегічне партнерство”. Варто зазначити, що Росія залишається важливим експортером зброї до Індії, проте останніми роками індійці намагаються налагодити власне виробництво.