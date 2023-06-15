Прихильники прав на аборти протестували у кількох містах Польщі в середу, 14 червня, після смерті вагітної жінки, чия родина вважає, що вона могла б вижити, якби їй дозволили аборт.

Джерело: Reuters

Протестувальники викрикували “Припиніть нас вбивати” та маршували Варшавою до штаб-квартири Міністерства охорони здоров’я Польщі. Деякі несли плакати з написами “Ми хочемо лікарів, а не місіонерів” і “Пекло для жінок”. Такі гасла використовуються, щоб передати, як заборона абортів впливає на тих, хто виношує небажану дитину або має небезпечну вагітність.









«Припиніть нас вбивати»: польські жінки протестують проти закону про заборону абортів // 5 фото

Закони Польщі про заборону абортів є одними з найсуворіших у Європі. Вони спровокували масові протести протягом останніх років, а після смерті 33-річної дівчини, на ім’я Дорота в травні, протестувальники знову вийшли на мітинги.

У 2021 році націоналістичний уряд прем’єр-міністра Матеуша Моравецького ввів у дію рішення конституційного суду про заборону переривання вагітності з дефектами плоду, оскільки консервативна політика все більше вкорінюється в одній із найпобожніших католицьких країн Європи.

Активісти за права абортів заявили, що було принаймні п’ять випадків смерті вагітних жінок, чиї сім’ї звернулися до ЗМІ, звинувачуючи в їхній смерті обмеження на аборти.

“З нас вистачить! Ми протестували, коли дізналися про смерть Ізабели майже два роки тому, і тоді ми кричали: “Більше жодна жінка не постраждає”, — сказала Агнешка Чередерецька, засновниця руху “Жіночий страйк” у Варшаві. Вона додала, що протести пройшли приблизно у 80 містах.

Лідер керівної партії “Право і справедливість” (PiS) Ярослав Качинський заявив, що за законом жінки можуть робити аборти, якщо є загроза їхньому життю чи здоров’ю.

“Такої проблеми немає. Вона вигадана”, – сказав він.

Опитування IBRiS для приватного Radio Zet показало, що цього тижня понад 70% поляків вважають, що суворі правила абортів становлять потенційну загрозу життю та здоров’ю жінок.

“Сподіваюся, закон зміниться і я не боятимусь завагітніти в Польщі”, — каже місцева жителька Йоанна Єдрасяк.

“Я б дуже хотіла мати дітей і пережити вагітність, народити здорову дитину, без тих проблем, які були у кількох жінок і яких ми сьогодні тут вшановуємо”.