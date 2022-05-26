Про це повідомляє німецький телеканал Deutsche Welle.
“Виявіть повагу до суверенітету України, припиніть бойові дії. Припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих та серйозних переговорів з президентом Зеленським!”, – звернувся Штайнмайєр до Путіна.
Президент ФРН також звернув увагу на те, що “агресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні”. Через те, що РФ блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, світові ціни на нього різко зросли. Він попередив, що багатьом регіонам світу найближчими місяцями “загрожують голод і смерть, особливо у Східній та Південній Африці”.
Штайнмаєр також зауважив, що “наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідним”.
- Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що для поновлення переговорів РФ має відійти до кордонів 24 лютого.
- Раніше Франк-Вальтер Штайнмаєр звинуватив Путіна у вбивствах, брехні та віроломному спотворенні історії. Водночас наголосив на повній підтримці України.
- Водночас запасів пшениці у світі лишилося приблизно на 10 тижнів. Серед причин – повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А також те, що Індія нещодавно заборонила експорт пшениці.
- Своєю чергою, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відхилив ідею щодо скасування санкцій проти РФ та наголосив на тому, що РФ не має перешкоджати Україні експортувати зерно. Це необхідно задля допомоги країнам, де дефіцит зерна може спровокувати голод.