Про це повідомляє німецький телеканал Deutsche Welle.

“Виявіть повагу до суверенітету України, припиніть бойові дії. Припиніть страждання та руйнування в Україні! Виведіть свої війська! І не відмовляйтеся від прямих та серйозних переговорів з президентом Зеленським!”, – звернувся Штайнмайєр до Путіна.

Президент ФРН також звернув увагу на те, що “агресивна війна Путіна зачіпає не лише людей в Україні”. Через те, що РФ блокує в українських портах експорт мільйонів тонн зерна, світові ціни на нього різко зросли. Він попередив, що багатьом регіонам світу найближчими місяцями “загрожують голод і смерть, особливо у Східній та Південній Африці”.

Штайнмаєр також зауважив, що “наслідки війни Путіна вдарять по державах, які ще не оговталися від пандемії коронавірусу, і по регіонах, де ґрунт через кліматичну кризу висихає і стає безплідним”.