П'ятий президент та лідер партії "Європейська Солідарність" записав відеозвернення до чинного очільника держави. Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського припинити займатись фальсифікацією кримінальних справ та створенням "серіальної" реальності, а натомість робити все для захисту України.

Про це йдеться у відеозверненні Петра Порошенка.

За словами політика, завдяки діям Володимира Зеленського, давній вислів “шито білими нитками” тепер можна замінити висловом “шито зеленими нитками”.

“Особливо цей вислів стає актуальним, коли йдеться про кримінальні справи, які фабрикують проти мене за прямими вказівками Зеленського”, – підкреслив п’ятий президент України.

Порошенко додав, що жодна із сотень таких справ не мають нічого спільного ні зі здоровим глуздом, ні з правом. Натомість всі вони є політичним переслідуванням.

“Зеленський хоче позбутись політичного опонента, беручи приклад із Путіна, Лукашенка та Януковича. Це все він робить у звичному для себе стилі – серіальному. А допити для нього – це чергові серії цього низькопробного серіалу”, – розповів Петро Порошенко.

Політик нагадав, що вже дав всі свідчення по так званій вугільній справі слідству та відповів на всі питання. Окрім цього Петро Порошенко попередив слідство, що більше не буде грати ту роль, яку йому відвели сценаристи та режисери “кварталівського шапіто”.

“І якщо ми вже говоримо про державну зраду, то тут конче необхідна присутність Зеленського. Ось кого потрібно викликати на очну ставку. Адже, як мінімум, йдеться про його злочинну бездіяльність у питанні посилення обороноздатності України на тлі даних світових розвідок про підготовку РФ до повномасштабного вторгнення в Україну”, – додав політик.

За словами Порошенко, саме питання можливого вторгнення Росії найбільше хвилює українців.