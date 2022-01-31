Про це йдеться у відеозверненні Петра Порошенка.
За словами політика, завдяки діям Володимира Зеленського, давній вислів “шито білими нитками” тепер можна замінити висловом “шито зеленими нитками”.
“Особливо цей вислів стає актуальним, коли йдеться про кримінальні справи, які фабрикують проти мене за прямими вказівками Зеленського”, – підкреслив п’ятий президент України.
Порошенко додав, що жодна із сотень таких справ не мають нічого спільного ні зі здоровим глуздом, ні з правом. Натомість всі вони є політичним переслідуванням.
“Зеленський хоче позбутись політичного опонента, беручи приклад із Путіна, Лукашенка та Януковича. Це все він робить у звичному для себе стилі – серіальному. А допити для нього – це чергові серії цього низькопробного серіалу”, – розповів Петро Порошенко.
Політик нагадав, що вже дав всі свідчення по так званій вугільній справі слідству та відповів на всі питання. Окрім цього Петро Порошенко попередив слідство, що більше не буде грати ту роль, яку йому відвели сценаристи та режисери “кварталівського шапіто”.
“І якщо ми вже говоримо про державну зраду, то тут конче необхідна присутність Зеленського. Ось кого потрібно викликати на очну ставку. Адже, як мінімум, йдеться про його злочинну бездіяльність у питанні посилення обороноздатності України на тлі даних світових розвідок про підготовку РФ до повномасштабного вторгнення в Україну”, – додав політик.
За словами Порошенко, саме питання можливого вторгнення Росії найбільше хвилює українців.
“Всі, окрім Зеленського, вже давно зрозуміли: найбільший ворог України – Путін. Щоб зупинити президента Росії українська влада повинна дослухатись до порад проєвропейської опозиції. Ці внутрішні війни тільки грають на руку Кремлю. Ключ до перемоги України – в єдності українського суспільства та всього цивілізованого світу. Досить вже серіалити. Настав час дивитись реальності в обличчя”, – резюмував Петро Порошенко.
- Нагадаємо, що п’ятий президент України Петро Порошенко прибув за викликом на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР), проте відмовився давати свідчення.
- Раніше прем’єр-міністр України у 2014-2016 роках, лідер української партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк заявив, що звинувачення проти п’ятого президента Петра Порошенка є абсурдними та далекими від правового поля.
- Також п’ятий президент України та лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко на ток-шоу Савіка Шустера заявив, що справу проти нього замовив Президент України Володимир Зеленський, а спонсорував олігарх Ігор Коломойський.
- Окрім цього, рейтинг п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка протягом останнього місяця зріс на 4,2%. За Володимира Зеленського готові голосувати на 2,7% українців менше.