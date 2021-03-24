«Припинили повноваження президента»: ОПУ виправдався через розпорядження з помилкою, але невдало

Напередодні Офіс президента опублікував розпорядження про звільнення голови РДА Алли Поліщук через "припинення повноважень президента". Сьогодні Офіс Зеленського спробував виправдатися, але зробив це невдало.

Що не так із цим розпорядженням — розбиралися #Букви.

Зокрема, в ОПУ зазначили, що Розпорядженням Президента України від 23 березня 2021 року № 206/2021-рп з посади голови Кропивницької районної державної адміністрації Кіровоградської області звільнено Аллу Поліщук, яка була призначена на вказану посаду 6 березня 2015 року розпорядженням п’ятого Президента України Петра Порошенка.

В Офісі Зеленського наголосили, що чиновницю звільнено “у зв’язку із закінченням строку повноважень президента”, оскільки саме Порошенко призначив її на цю посаду.

“За Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Глави держави. У разі обрання нового Президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих держадміністрацій”, – заявили в ОПУ.

Крім того, в Офісі Зеленського додали, що “знання українського законодавства та вміння користуватися пошуковими сервісами можуть допомогти у відповідях на безліч питань”.

#Букви вирішили скористатися цією порадою та розібратися, що не так із цим розпорядженням та, наскільки професійними є виправдання ОП.

“Президент може за власною ініціативою припинити повноваження голови місцевої державної адміністрації. Для цього достатньо видати розпорядження з посиланням на п. 5 абз. 2 ст. 9 ЗУ “Про місцеві державні адміністрації”. Дійсно, строк повноважень голів МДА пов‘язаний зі строком повноважень президента. Але обрання нового президента не припиняє їхніх повноважень автоматично й не надає новому главі держави права їх звільнити на цій підставі”, – повідомив #Буквам юрист Назар Чорний.

За його словами, юридично правильно було б звільнити Поліщук двома способами:

видати розпорядження з посиланням на п. 5 абз. 2 ст. 9 ЗУ “Про місцеві державні адміністрації” (або на будь-яку іншу з підстав, передбачених ст. 9); призначити нового голову РДА, вказавши пунктом 2 у розпорядженні про призначення, що через приписи абз. 4 ст. 9 ЗУ “Про місцеві державні адміністрації” попередній голова РДА припиняє свої повноваження у зв‘язку з призначенням нового.

Тобто, Офіс президента не скористався цими двома способами, спровокував курйозну ситуацію, а потім спробував невдало виправдатися, порадивши вдосконалити знання українського законодавства. Та, схоже, ця порада актуальна й для працівників ОП.

Цікаво, що вчора, 23 березня, із сайту Офісу президента зникли розпорядження із помилкою. Сьогодні їх повернули, але після редагування.

Наприклад, у розпорядженні №205/2021-рп про звільнення Володимира Репети з посади голови Ставищенської районної державної адміністрації Київської області з’явилися уточнення. Зокрема, зазначається, що чиновника звільнили “відповідно до частини другої статті 8 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, а не “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”.

При цьому у розпорядження №206/2021-рп про звільнення Алли Поліщук правок не вносили.