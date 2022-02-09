Про це вона сповістила під час брифінгу щодо питань зовнішньої політики.

“Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко: для цього треба припинити постачати Україні озброєння, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву озброєння за межі української території”, – заявила Захарова.

Також вона закликала НАТО відмовитися від політики “відкритих дверей”, а Київ – повернутися до нейтрального позаблокового статусу, який був проголошений декларацією “про суверенітет України” ще 16 липня 1990 року. Крім того, Захарова прокоментувала масштабні військові навчання Збройних Сил України, які мають відбутися паралельно з російсько-білоруськими.