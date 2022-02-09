Про це вона сповістила під час брифінгу щодо питань зовнішньої політики.
“Ми переконані, що добитися деескалації ситуації навколо України можна дуже швидко: для цього треба припинити постачати Україні озброєння, відкликати з її території західних військових радників, інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивести всі раніше поставлені Києву озброєння за межі української території”, – заявила Захарова.
Також вона закликала НАТО відмовитися від політики “відкритих дверей”, а Київ – повернутися до нейтрального позаблокового статусу, який був проголошений декларацією “про суверенітет України” ще 16 липня 1990 року. Крім того, Захарова прокоментувала масштабні військові навчання Збройних Сил України, які мають відбутися паралельно з російсько-білоруськими.
“Під час цих навчань відпрацьовуватимуться бойові застосування протитанкових ракетних комплексів Next Generation Light Anti-tank Weapon та Javelin, вони отримані з Британії та США, а також турецьких безпілотників Bayraktar. Називаються українські навчання “Завірюха-2022. Сподіваюся, закінчиться (завірюха – ред.) не як у Пушкіна”, – додала речниця російського МЗС.
- Тим часом 9 лютого у Києві приземлився вантажний літак Королівських Повітряних сил Великої Британії з воєнною допомогою для України на тлі можливої ескалації збройної агресії Російської Федерації. Цього разу допомогу спорядили для Сил Територіальної оборони.
- Нагадаємо, російський президент Володимир Путін під час спільного брифінгу з президентом Франції Емманюелем Макроном заявив, що альтернативи Мінським домовленостям не існує. Він порадив президенту України Володимиру Зеленському не скаржитися, а терпіти та виконувати їх.
- Також більшість громадян семи країн Європейського Союзу переконані, що Росія може знову напасти на Україну у 2022 році. Найбільше до цієї думки схиляються жителі Східної Європи, а саме Польщі (73%) та Румунії (64%).