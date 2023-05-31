Джерело: пресслужба Київської міської ради.

Як зазначається, таке рішення було прийнято 25 травня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 69 депутатами. Орієнтована площа пам’ятки складає 105,1 га.

За словами депутатки Київської міської ради Ксенії Семенової, необхідно захистити від знищення зелену зону, яка розташована на схилах величезного пагорба.

“На території проєктованої пам’ятки природи місцевого значення ростуть дерева граба та дуба. Завдяки відсутності рубок, тут зберігся величезний за площею старий гай, який став притулком багатьом хижим птахам, які знаходяться під охороною Бернської конвенції. Також тут проживають птахи, які занесені до Червоної книги України – шуліка чорний, канюк звичайний, яструб великий, підсоколик великий та багато видів кажанів і сов. Крім цього на території мешкають білки, кабани, зайці, лиси, козулі та їжаки”, – зазначила посадовиця.

Депутатка додала, що дану ініціативу було погоджено з ВП НУБіП України “Боярська лісова дослідна станція”, а також з Управлінням екології та природних ресурсів КМДА.

Додамо, Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Закарпатської обласної прокуратури, підтвердивши таким чином необхідність внесення палацу графів Шенборнів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.