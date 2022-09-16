Російські військові академії скорочують курси навчання та зсувають терміни випуску курсантів, що свідчить про недоліки комплектування військ та нестачу військовослужбовців в російській армії.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, пов’язана з Кремлем російська приватна військова компанія “Вагнер” з липня проводить кампанію з вербування російських засуджених для участі у повномасштабній війні проти України. Ув’язненим пропонують пом’якшення покарання, а також грошове заохочення.

Натомість цей процес був пожвавлений, про що свідчить нещодавно опубліковане відео на якому, ймовірно, власника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожин вербує в’язнів. На відео Пригожин наголошує, що шукає лише “бійців для десантно-штурмових підрозділів”.

Крім того, у Міністерстві оборони Великої Британії розповіли, що деякі російські військові академії скорочують курси навчання та зсувають терміни випуску курсантів. Ймовірно, що випускники військових академій можуть бути залучені до участі у широкомасштабній війні проти України. Це свідчить про загострення проблеми щодо нестачі військовослужбовців в армії РФ.

“Прискорення підготовки офіцерів-курсантів і вимога власника ПВК “Вагнер” щодо десантно-штурмових військ свідчать про те, що двома найбільш критичними недоліками під час кризи комплектування військ армії РФ, ймовірно, є бойова піхота та молодші командири”, – зазначили у Міноборони Великої Британії.