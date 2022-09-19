Російська присутність у Сирії стала "агресивнішою" як у повітрі, так і на землі після вторгнення РФ в Україну, заявив генерал-лейтенант Алекс Гринкевич, командувач Центрального командування ВПС США, яке контролює присутність ВПС США на Близькому Сході.

Про це інформує CNN.

Гринкевич наголосив, що, на його думку, російська присутність у Сирії стала більш агресивною після українського вторгнення. Збройні сили США бачать цей “збільшений тиск як у повітрі, так і на землі з боку росіян”, додав Гринкевич.

“Відверто кажучи, це трохи тривожно, що у нас є сили на землі та озброєні російські літаки, які літають над ними”, – зазначив Гринкевич. “Ваші авіатори та охорона щодня знаходяться в тісному контакті з цими росіянами, перехоплюючи їх, супроводжуючи та слідкуючи за тим, щоб наші сили на землі залишалися в безпеці в Сирії та Іраку, поки вони продовжують боротьбу з ІДІЛ”.

Генерал вважає, що цією російською діяльністю керують “деякі особи з російського керівництва, яке зараз перебуває в Сирії”.

За його словами, деякі з цих російських генеральних офіцерів відверто зазнали невдачі в Україні з усіх причин, які генерал Хеккер окреслив наперед, і тепер вони в Сирії. Гринкевич оцінює це так, що вони намагаються знову зробити собі ім’я та відновити сприятливе положення у складі збройних сил РФ.

Генерал сумнівається, що їм це вдасться, але це те, що “вони намагаються зробити”.