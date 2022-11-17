Волонтер і телеведучий Сергій Притула розповів, що його фонд приділяє велику увагу підсиленню Збройних Сил саме в плані навчання. Так, зокрема у жовтні завдяки фонду Притули спільно із військовою школою “Боривітер” відбулося навчання для 632 курсантів.

Про це він зазначив у Telegram.

Телеведучий зауважив, що за кошти фонду провели три ітерації курсу “Військовий процес прийняття рішень і планування (MDMP)” для підрозділів ТрО, ССО, НГУ.

Провели перший курс Процедури управління військами (TLP) для командирів рот, взводів та головних сержантів обох ланок управління в підрозділі НГУ.

Також підготували 216 курсантів на курсі Використання цивільних БпЛА мультироторного типу у військових умовах (аеророзвідка, коригування) для одного із підрозділів ДШВ. Для підготовки було залучено 17 інструкторів, зазначив Притула.

“На курсі Використання DJI Matrice 300 у військових умовах маємо вже 29 курсантів-випускників. 63 курсанти прослухали курс Основи військового звʼязку”, – розповів він.

Окрім цього, провели навчання 4-х екіпажів (по 5 осіб) з курсу “Операторів радіомоніторингу мереж зв‘язку“. Щобільше, тепер офіцери ГУР МО долучаються для начитки лекцій та проведення практики, що доповнює знання та навички офіцерів Держспецзв’язку, які викладають цей курс.

Своєю чергою, інтенсив Системи управління боєм у жовтні пройшли рекордні 248 курсантів.

Також спільними зусиллями провели 4 курси для 87 курсантів із напрямку Військова топографія.

Сергій Притула повідомив, що наразі стартували із напрямком “Бойова резильєнтність“. Це робота з військовослужбовцями, яких вивели з театру бойових дій і, окрім перегрупування та відпочинку, вони мають можливість психологічно відновитися. У жовтні перша група спеціалістів вже приступила до роботи з військовослужбовцями та провела 9 групових занять та 25 індивідуальних консультацій.

“Українське військо — це майже 1 млн осіб, тому маємо рости, розвиватися, масштабуватися разом із армією. Якісно навчені солдати та офіцери = ефективність у всьому: від тактики бою до використання переданого волонтерами обладнання”, – зазначив волонтер.

З жовтня члени спільноти Львівського IT кластеру системно надають допомогу на операційну діяльність військової школи Боривітер. Зокрема, завдяки компаніям JustAnswer, CharStudio, EPAM та BotsCrew вже надійшли 2 мільйони гривень, щоб сприяти сталому навчанню наших військових.

Притула нагадав, що підтримати навчання військових можна за посиланням.