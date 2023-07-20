На що тільки не збирав народ Україні за час повномасштабного вторгнення.. від броні до супутників. І ця тенденція не зупиняється.

Сергій Притула, громадський діяч, волонтер, засновник однойменного благодійного фонду, повідомив про новий масштабний збір для Головного управління розвідки МО України.

Притула в кабінеті Буданова. Інтрига повисла в повітрі.

“Кирило Олексійовичу, підтвердіть, будь ласка, що Головному управлінню розвідки потрібні…(запікано) “, – каже Притула.

Буданов підтверджує: “Так, Головному управлінню розвідки потрібно…”(запікано) .

На цей раз потреби фронту небайдужим обійдуться у 120 мільйонів гривень. На цю суму придбають 5 комплексів розвідувальних БПЛА EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів ГУР.

«Загалом вийде 5 наземних станцій управління та 15 пташок. На збір тиждень. Виявляємо та знищуємо! Працюємо, панове! » – зауважив на своїй сторінці волонтер.

За інформацією від Притули, станом на зараз вже зібрано на один комплекс. Та набирає обертів нова хвиля обурень від людей щодо доцільності витрат державних коштів на різні неактуальні питання, на кшталт виробництво серіалу «СТМ Інгулець» за 33 600 00,00 гривень».

З огляду на це, Сергій Притула записав та виклав відео, в якому зізнається, що люди в нього на сторінці в коментарях обурюються: «Під час, коли військовим потрібна допомога, волонтери змушені виклянчувати з усього світу по копійці, в той момент, коли якісь мери та голови територіальних громад купують за бюджетні кошти якісь барабани, маракаси, якісь міксери і будують чи ремонтують стадіони. І це обурення є справедливим. І я теж дуже обурений! Мене це дуже бісить! Просто я не знаю, як можна під час війни так бездарно розпоряджатися коштами! » – зізнався громадський діяч.

В коментарях під відео люди ледь стримують емоції.







«Та коли в мене горить хата, я не йду в фейсбук в коментарях запитувати, чому держава закупила мало пожежних машин. Я беру в руки відро з водою, кличу сусідів, і ми йдемо разом гасити пожежу» – навів антологію Сергій.

Також він підкреслив, що люди, які приходять в коментарі, та пишуть, що не будуть донатити, бо десь краде мер, роблять гірше лише солдату, який на фронті чекає на допомогу, а не тому, хто краде.

Також Притула озвучив, що планує розібратися з тиловими пацюками після перемоги, а зараз треба зробити все, щоб її пришвидшити.

«Тож якщо у вас є можливість та бажання, підіть, будь ласка, візьміть свою місцеву владу за яйця і запитайте, чому вони в той чи інший спосіб розпоряджаються коштами. Якщо у вас цього бажання немає, то не демотивуйте тих людей, які й надалі допомагають волонтерам вирішувати задачі, які ставлять військові» – резюмував Притула.