Про це повідомляє пресслужба банку.
Сервіси “Приват24” не будуть працювати через планові регламентні роботи. Компанія просить вибачення за незручності та здійснити необхідні операції до початку робіт.
Користувачів інтернет-банкінгу попередили, що вони не зможуть користуватися додатком деякий час. Загалом він не працюватиме близько дев’яти годин.
- Нагадаємо, уряд Польщі заявив, що готовий розмістити на своїй території ядерну зброю від країн НАТО. Зокрема йдеться про американську зброю.
- Також Папа Римський Франциск закликав Україну і Росію до перемир’я. Він закликав під час Великодня не проводити військові дії.