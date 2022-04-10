У ніч з 10 на 11 квітня сервіси "Приват24" не будуть працювати. Їхню роботу обмежать з 23:00 до 08:00 наступного дня.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Сервіси “Приват24” не будуть працювати через планові регламентні роботи. Компанія просить вибачення за незручності та здійснити необхідні операції до початку робіт.

Користувачів інтернет-банкінгу попередили, що вони не зможуть користуватися додатком деякий час. Загалом він не працюватиме близько дев’яти годин.