Про це повідомляє пресслужба банку.

Сервіси “Приват24” не будуть працювати через планові регламентні роботи. Компанія просить вибачення за незручності та здійснити необхідні операції до початку робіт.

Користувачів інтернет-банкінгу попередили, що вони не зможуть користуватися додатком деякий час. Загалом він не працюватиме близько дев’яти годин.