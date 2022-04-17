Про це повідомляє пресслужба банку.

У зв’язку з роботами не будуть працювати додатки та вебверсія будуть. Фахівці будуть проводити техобслуговування.

Після регламентних робіт протягом 18 квітня можливі тимчасові перебої “Приват24”. У пресслужбі додали, що вони можливі, поки робота сервісів стабілізується.

Надсилати перекази на картку буде можливим через сайт. Поповнити мобільний телефон можна за посиланням. На гарячій лінії за номер 3700 можна сплатити комуналку.

Банкомати та платіжні термінали мають працювати без змін. Тому можна буде знімати кошти та розраховуватися в торгівельних мережах.