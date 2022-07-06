З середи, 6 липня, клієнтів "ПриватБанку" очікують зміни у валютообмінних безготівкових операціях. Відтепер курс, під час таких операцій, буде ринковим, тобто прирівнюватиметься до готівкового курсу встановленого банком.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

Як зауважили у фінустанові, зміни, у першу чергу, стосуватимуться курсів конвертацій під час користування карткою. Йдеться про:

– зняття готівки

– перекази у гривні в Україні з валютних карток

– всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток

“ПриватБанк” встановив єдині курси обміну валют для оплати карткою та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях.

У банку зауважили, що вимушені запровадити такі зміни через ринкову ситуацію, нормативні документи регулятора, підтримку цілісності ринку, а також задля інтересів клієнтів фінустанови.

Варто зауважити, що до сьогоднішнього дня курс для безготівкових валютообмінних операцій для клієнтів “ПриватБанку” складав близько 33 гривень за долар.

Та вже від сьогодні валютообмінні безготівкові операції проводитимуться за курсом, який встановив банк. 6 липня курс становить 35 грн 21 коп. за долар США та 36 грн 10 коп. за євро.