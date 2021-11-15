"ПриватБанк" вимагає від Ігоря Суркіса сплатити борги за кредитними договорами на загальну суму понад 36 мільйонів гривень. Справа розглядається з 2017 року.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на матеріали Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як зазначається в ухвалі суду, в провадженні Голосіївського райсуду Києва перебуває цивільна справа за позовом АТ КБ “ПриватБанк” до Суркіса Ігоря Рахмільовича про стягнення заборгованості за кредитними договорами, зокрема:

від 19 червня 2014 року про відкриття рахунку та обслуговування платіжної карти у розмірі 32 980 251,41 грн;

від 21 липня 2014 року про відкриття рахунку та обслуговування платіжної карти у розмірі 945 505,57 грн;

від 25 липня 2013 року про відкриття рахунку та обслуговування платіжної карти у розмірі 2 501 502,86 грн.

Розгляд цієї справи неодноразово відкладався у зв’язку з розглядом іншої справи, № 826/20221/16. Позивачем у ній був уже Ігор Суркіс та члени його родини. Позовні вимоги стосувались стягнення коштів з “ПриватБанку”, розміщених на депозитних рахунках, що належали родині Суркісів.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 17 травня 2017 року та ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 6 листопада 2017 року позовні вимоги до банку у загальному розмірі 151 011 000 гривень, 72 353,69 доларів та 6 759,52 євро були задоволені. Проте, постановою Великої Палати Верховного Суду від 15 червня 2020 року у справі № 826/20221/16 рішення судів попередніх інстанцій було скасовано, а провадження у даній справі закрито.

Проте, на момент скасування рішень Окружного адміністративного суду м. Києва та Київського апеляційного адміністративного суду, вони уже були виконані шляхом перерахування на кредитні рахунки Ігоря Суркіса коштів у розмірі 153 340 523,13 гривень з метою зарахування зустрічних однорідних вимог. Після скасування зазначених рішень “ПриватБанк” звернувся до ОАСК з заявою про поворот виконання, тобто про стягнення з Ігоря Суркіса коштів, раніше перерахованих йому.

Як зазначається в ухвалі Окружного адміністративного суду м. Києва від 20 липня 2021 року, провадження щодо повороту виконання рішення у справі № 826/20221/16 зупинене, до встановлення правонаступника одного з учасників справи, імовірно, батька братів Суркісів Рахміля Суркіса, який помер у лютому 2021 року.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 15 вересня 2021 року також було зупинено провадження у справі № 752/23537/17, за позовом “ПриватБанку” про стягнення коштів, до набрання чинності рішенням у справі за № 826/20221/16.