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Приватбанк та Ощадбанк можуть продати: деталі

Кабінет міністрів України у меморандумі з Міжнародним валютним фондом зобов’язався ухвалити плани з часткової або повної приватизації державних ПриватБанку та Ощадбанку.

Четвер, 25 листопада 2021, 19:43

Про це йдеться у тексті меморандуму.

Як зазначається в документі, оновлені засади, затверджені Кабінетом міністрів у серпні 2020 року, передбачають зменшення участі держави з поточних 50,4% чистих активів до менш як 25% до 2025 року.

Для подальшого зниження частки держави в банках уряд забезпечить розробку та ухвалення Приватбанком та Ощадбанком до кінця 2021 року дорожньої карти. Вона передбачатиме визначення дій, необхідних для виведення кожного з цих банків на ринок для часткової або повної приватизації та залучатиме авторитетних міжнародних інвесторів.

Також Україні потрібно буде визначити законодавчі зміни, які можуть знадобитися для здійснення репрезентованих варіантів роздержавлення.

“Ці плани будуть ухвалені Кабінетом міністрів до кінця січня 2022 року (структурний маяк)”, – зазначається в меморандумі.

24 листопада Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by.

Співпраця з МВФ за програмою stand-by

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і завершального четвертого – $980 млн.

У лютому 2021 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення щодо перегляду програми stand-by поки що не ухвалила.

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року очікує отримати 2,2 млрд доларів трьома траншами.

У травні очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомляв, що МВФ очікує від України на розблокування великої приватизації, проведення антикорупційної та судової реформи.

Згідно з заявою від 10 червня, Міжнародний валютний фонд бачить прогрес у перемовинах з Україною, але для перегляду програми “потрібно більше”. 

  • У жовтні повідомлялося, що команда Міжнародного валютного фонду завершила місію в Україні, яка тривала близько місяця. Сторони досягли згоди щодо першого перегляду програми stand-by, що дозволить отримати 700 мільйонів доларів.
  • 14 червня Володимир Зеленський заявив, що з боку Міжнародного валютного фонду є несправедливим висувати до нашої країни такі ж вимоги, як до інших держав.
Теги: меморандум, Міжнародний валютний фонд, місія МВФ, Україна, МВФ, транш МВФ

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