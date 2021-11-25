Приватбанк та Ощадбанк можуть продати: деталі

Кабінет міністрів України у меморандумі з Міжнародним валютним фондом зобов’язався ухвалити плани з часткової або повної приватизації державних ПриватБанку та Ощадбанку.

Про це йдеться у тексті меморандуму.

Як зазначається в документі, оновлені засади, затверджені Кабінетом міністрів у серпні 2020 року, передбачають зменшення участі держави з поточних 50,4% чистих активів до менш як 25% до 2025 року.

Для подальшого зниження частки держави в банках уряд забезпечить розробку та ухвалення Приватбанком та Ощадбанком до кінця 2021 року дорожньої карти. Вона передбачатиме визначення дій, необхідних для виведення кожного з цих банків на ринок для часткової або повної приватизації та залучатиме авторитетних міжнародних інвесторів.

Також Україні потрібно буде визначити законодавчі зміни, які можуть знадобитися для здійснення репрезентованих варіантів роздержавлення.

“Ці плани будуть ухвалені Кабінетом міністрів до кінця січня 2022 року (структурний маяк)”, – зазначається в меморандумі.

24 листопада Україна отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by.

Співпраця з МВФ за програмою stand-by

Міжнародний валютний фонд у червні 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на близько $5 млрд. Був виділений перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року. Розміри другого і третього траншу – по $700 млн, третього – $560 млн і завершального четвертого – $980 млн.