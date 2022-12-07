Про це повідомила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк у Facebook.
“В нас тут несеться деякий треш”, — написала вона, зазначивши, що його “організатором проблем” є “ПриватБанк”.
Річ у тім, що банк тимчасово заблокував рахунки Інституту масової інформації через вимоги, пов’язані з анкетою про актуалізацію даних для громадської організації. За словами Романюк ці вимоги є “абсолютно надуманими”.
Як наголосила директорка, ГО двічі вчасно подала всі дані: “Тому через некомпетентність співробітниці Привату, яка забула просканувати всі документи першого разу, мені довелося їх ще раз заносити”, — додала Оксана Романюк.
Наразі “ПриватБанк” вимагає від організації надіслати протокол про створення ІМІ від 1996 року, надавши “розгорнуті відповіді в пунктах 5,6,7”.
Романюк дійшла висновку, що такі дії з боку банку вчиняють з метою тиску на діяльність ГО.
“Чому цих вимог не було озвучено співробітниками Привату коли я очно двічі подавала анкету? Оскільки все це дуже дивно виглядає, і створює проблеми для діяльності ІМІ, я вважаю це тиском на нашу діяльність”, — написала директорка.
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