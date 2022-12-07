"ПриватБанк" тимчасово заблокував рахунки Інституту масової інформації, вимагаючи від організації деяку документацію. Втім, у ГО впевнені, що банк у такий спосіб вчиняє тиск на діяльність ІМІ.

Про це повідомила виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк у Facebook.

“В нас тут несеться деякий треш”, — написала вона, зазначивши, що його “організатором проблем” є “ПриватБанк”.

Річ у тім, що банк тимчасово заблокував рахунки Інституту масової інформації через вимоги, пов’язані з анкетою про актуалізацію даних для громадської організації. За словами Романюк ці вимоги є “абсолютно надуманими”.

Як наголосила директорка, ГО двічі вчасно подала всі дані: “Тому через некомпетентність співробітниці Привату, яка забула просканувати всі документи першого разу, мені довелося їх ще раз заносити”, — додала Оксана Романюк.

Наразі “ПриватБанк” вимагає від організації надіслати протокол про створення ІМІ від 1996 року, надавши “розгорнуті відповіді в пунктах 5,6,7”.

Романюк дійшла висновку, що такі дії з боку банку вчиняють з метою тиску на діяльність ГО.

“Чому цих вимог не було озвучено співробітниками Привату коли я очно двічі подавала анкету? Оскільки все це дуже дивно виглядає, і створює проблеми для діяльності ІМІ, я вважаю це тиском на нашу діяльність”, — написала директорка.