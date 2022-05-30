Про це повідомила пресслужба банку.
Клієнти матимуть можливість відкрити нову кредитну карту. Пропонується також збільшити ліміт кредитування за чинними картками. У такому випадку для них буде діяти знижена вдвічі процентна ставка.
До кінця серпня діятимуть пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць. Але лише у випадку, коли клієнт буде щомісячно вносити платіж розміром 5% від суми заборгованості. В іншому випадку відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками, тобто 3,4% для карток “Універсальна Голд” та 3,5% для карток “Універсальна”.
Особливі умови будуть діяти для військовослужбовців та осіб, що постраждали внаслідок війни після завершення кредитних канікул 1 червня. Зазначимо, що вони діяли з 1 березня. Тоді банк знизив процентні ставки за кредитними картками, але не обмежив користування наявними кредитними лімітами.
Кредитними програмами “ПриватБанку” користуються 9 мільйонів клієнтів. Загальна сума кредитування фізосіб на 1 березня 2022 року становила понад 57 млрд грн.
- Нагадаємо, в Україні скасують виплати для деяких груп внутрішньо переміщених осіб. З травня допомогу отримуватимуть три категорії громадян.