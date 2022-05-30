"ПриватБанк" з 1 червня не буде продовжувати "кредитні канікули". Державна установа натомість відновить режим кредитування за кредитними картками та продовжує пільгові умови.

Про це повідомила пресслужба банку.

Клієнти матимуть можливість відкрити нову кредитну карту. Пропонується також збільшити ліміт кредитування за чинними картками. У такому випадку для них буде діяти знижена вдвічі процентна ставка.

До кінця серпня діятимуть пільгові умови обслуговування зі ставкою 1,7% на місяць. Але лише у випадку, коли клієнт буде щомісячно вносити платіж розміром 5% від суми заборгованості. В іншому випадку відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками, тобто 3,4% для карток “Універсальна Голд” та 3,5% для карток “Універсальна”.

Особливі умови будуть діяти для військовослужбовців та осіб, що постраждали внаслідок війни після завершення кредитних канікул 1 червня. Зазначимо, що вони діяли з 1 березня. Тоді банк знизив процентні ставки за кредитними картками, але не обмежив користування наявними кредитними лімітами.

Кредитними програмами “ПриватБанку” користуються 9 мільйонів клієнтів. Загальна сума кредитування фізосіб на 1 березня 2022 року становила понад 57 млрд грн.