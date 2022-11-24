"ПриватБанк" підвищив ліміт на зняття готівки в банкоматах мережі. Тепер за один раз можна зняти 20 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба банку.

До цього був ліміт у 10 тисяч гривень. Зміни набули чинності 23 листопада.

“З 23 листопада ПриватБанк встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн”, – йдеться в повідомленні.

У банку пояснили, що користувачі карток іншого банку можуть повторити операцію щодо видачі готівки через три години.

Зазначено, що збільшення лімітів на видачу коштів для карток українських та закордонних банків дозволить клієнтам всіх банків отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів, якщо є така необхідність.

По Україні на сьогодні працюють понад 5 000 банкоматів.