У четвер, 3 червня, на ринку “Столичний” у Києві стався конфлікт між двома групами людей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, представники однієї зі сторін конфлікту зачинилися на території ринку, а їхні опоненти перебувають зовні. У поліції Київської області зазначають, що конфлікт стався на ґрунті з’ясування прав власності.

Сторони конфлікту застосували димові пакети та петарди. На місце прибули не лише поліціянти, а й вибухотехніки та спецпризначенці.

За даними #Букв, перед входом в один з адміністративних павільйонів ринку знаходяться поліціянти у касках. Перед ними також стоїть приватний чорний БТР.

Загалом біля ринку припарковано багато приватних та поліційних автомобілів.

Група осіб за межами ринку поводиться доволі агресивно. Вони повідомили журналістам, що у вікні адміністративної будівлі ринку начебто бачили прапор терористичної “ДНР”. Саме це начебто спонукало їх сьогодні тут зібратися.

Представники сторін конфлікту перешкоджали журналістській діяльності та здійснювали напади на представників ЗМІ. При цьому поліція ніяк не реагувала на звернення.