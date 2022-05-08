Сьогодні, 8 травня, Україна відзначає День пам’яті та примирення. Цей день має на меті вшанування подвигу України, її внеску у перемогу над гітлерівською Німеччиною у Другій світовій війні, та пам’яті її жертв. Українські політичні діячі вітають спільноту з цією датою.

#Букви зібрали вітання деяких із них.

Зокрема, президент Володимир Зеленський опублікував відео з привітанням.

“Цьогоріч ми кажемо “Ніколи знову” інакше. Ми чуємо Ніколи знову” інакше. Це звучить болісно, жорстоко. Без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете: ніколи знову? Розкажіть про це Україні…”, — говориться у дописі.

Також до привітань приєднався голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“…Перемогли нацистів — переможемо і рашистів. Ми не можемо програти, бо для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій агресивного сусіда-злочинця”, — цитує пресслужба Верховної Ради слова Стефанчука.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у привітанні наголосив, що війна — жахливе горе, що вражає мільйони людських доль на покоління вперед. Також він підкреслив, що світова спільнота знає гірку ціну, яку було сплачено за перемогу у Другій світовій і вшанував пам’ять жертв війни.

«…Ми ж, українці, спираючись на власний історичний досвід, знаємо, що наш народ незламний і обов’язково перемагає тоді, коли єдиний. Коли разом ми боронимо нашу землю, наші родини. Перемогли нацизм — переможемо й рашизм», — завершив допис Шмигаль.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео до Дня пам’яті та примирення.

«Ніколи знову… На жаль, це не так. У центрі Європи — знову кривава підступна війна. Агресор цинічно використовує памʼять і терміни Другої світової. Але ми вистоїмо. Ми сильні. Збройні Сили України — перша армія миру…», — говориться у повідомленні під роликом.

Привітала українців і Юлія Тимошенко. У дописі на Facebook вона зауважила щодо символічного збігу: сьогодні, 8 травня, спільнота також святкує День матері.

“…Бо лише перемога дозволить всім матерям України отримати нарешті трохи миру й спокою. А мужності їм не позичати. Хай всі неодмінно дочекаються своїх дітей з війни”, — написала Тимошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко у відеопривітанні наголосив, що українці перемогли нацизм — переможуть і рашизм. А після перемоги вони з ще більшою впевненістю скажуть “Ніколи знову!”.

“…Сьогодні як і в часи Другої світової, ми — на передовій. Сьогодні знову вільний світ стоїть перед смертельною небезпекою. Бо путінська росія сьогодні — це як гітлерівська Німеччина 80 років тому. Путін — те ж саме, що Гітлер…”, — зазначається у привітанні п’ятого президента України.

Очільниця партії “ЄС” у Київській міській раді Марина Порошенко у соцмережах написала, що Друга світова стала найкривавішою та найжорстокішою війною людства. Також вона наголосила, що зараз Росія чинить ті ж злочини, що й нацисти у Другій світовій.

“…Але як і понад три чверті століття тому ми обов‘язково переможемо ворога! Адже ми боронимо рідну землю, відстоюємо власну свободу та європейські цінності. Тож у цей пам’ятний день згадаймо тих, хто боровся за Україну тоді й шануймо тих, хто боронить її сьогодні! Пам’ятаємо і обов’язково переможемо!”, — стверджує Марина Порошенко.

Лідерка партії “Голос”, народна депутатка Кіра Рудик привітала українців:

“Скоро в нас буде власний День перемоги. Дату ми визначимо самі. Бо ми робимо цей день ближче, з кожним кроком на цьому шляху, кожною годиною, з кожним подвигом. Людство знову і знову засвоює ці уроки, спостерігаючи за тим, як ми боремося”.