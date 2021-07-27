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Привласнення понад $400 тисяч: ДБР повідомило про підозру керівництву АРМА

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у привласнені понад 400 тисяч доларів керівництву Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Серед підозрюваних також два адвокати.

Вівторок, 27 липня 2021, 13:38

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що ДБР виявило зловживання керівництва АРМА, викриті у співпраці зі спецпідрозділом із боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.

За даними слідства, у серпні-грудні 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА (Віталій Сигидин, – ред.), його заступник (Володимир Павленко, – ред.), начальник управління даної установи (Вахтанг Бочорішвілі, – ред.) у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА.

“Вказані особи, на підставі підроблених судових рішень, безпідставно перераховували кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення. Потім ці гроші розподілялись між учасниками групи”, – йдеться у повідомленні.

В рамках цієї справи ДБР повідомило про підозру шістьом особам. Йдеться про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою, в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України).

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. 

Наразі готується клопотання про відсторонення чиновників із займаних посад.

Крім того, ДБР перевіряє причетність вказаних осіб до іншого кримінального правопорушення, пов’язаного відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.  

Ситуацію вже прокоментував заступник голови АРМА Володимир Павленко. На його думку, таким чином ДБР змушує його піти з посади.

“Всі звільняються. Міністр МВС сам, верхівка СБУ не сама. І нас переконливо просили, але не переконали. Мабуть, вирішили переконувати у доступний їм спосіб і чекають від нас заяв про звільнення. Заяви будуть, але не про звільнення”, – заявив Павленко.

  • Раніше Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо реформи Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
  • На початку червня повідомлялося, що на заступника голови Агентства з розшуку та менеджменту активів Володимира Павленка скоїли напад.
Теги: АРМА, відео, відмивання грошей, ДБР

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