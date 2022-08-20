Міському голові Костянтинівки у Донецькій області, який залишив місто без оборони, повідомили про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, на початку квітня 2022 року міський голова міста Костянтинівка, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами.

У відомстві розповіли, що міський голова Костянтинівки разом з керівником місцевого комунального підприємства, не здійснили жодних будівельних робіт із влаштування захисних об’єктів міста.

Натомість вони заволоділи бюджетними коштами міської ради у сумі – понад 363 тисяч гривень. Підозрювані розпорядились коштами на власний розсуд.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що зараз вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.